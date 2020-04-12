Страны ОПЕК+ договорились о снижении нефтедобычи на 9,7 млн б/с

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Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Страны-участницы ОПЕК+ по итогам внеочередного заседания 12 апреля подписали соглашение о снижении ежесуточной добычи нефти на 9,7 млн баррелей, сообщила пресс-служба министерства энергетики Казахстана.

"По итогам министерского вебинара стран-участниц ОПЕК+, а также стран, не входящих в ОПЕК+, было подписано соглашение о сокращении добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки на два месяца, с 1 мая", - говорится в сообщении, распространённом в воскресенье.

Первоначальный вариант плана предусматривал чуть большее сокращение - на 10 млн б/c.

Согласно достигнутым договоренностям, сообщает Bloomberg, Мексика сократит свою добычу на 100 тыс. баррелей в сутки: это меньше, чем предполагалось изначально - остальную часть обязательств по предполагаемому сокращению на 300 тыс. баррелей в сутки возьмут на себя США.

Мексика пересмотрит свою позицию по сокращению добычи нефти по истечении двух месяцев (май-июнь) сделки ОПЕК++, по словам Dow Jones.

Именно позиция Мексики долгое время мешало заключению соглашения ОПЕК+, цель которого - решить проблему обрушившихся цен на нефть.

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