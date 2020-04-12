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ОПЕК+ ожидает, что страны, не входящие в альянс, снизят добычу на 3,7 млн б/с

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Страны ОПЕК+ ожидают, что страны, не входящие в альянс, такие как США, Бразилия и Канада, снизят добычу нефти на 3,7 млн б/с из-за того, что их производство падает, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Представители ОПЕК все еще ждут, что цифра от группы G20 будет больше, хотя неясно, будет ли это реальное сокращение или добыча упадет сама из-за рыночных факторов.

Ранее сообщалось, что страны ОПЕК+ договорились о снижении нефтедобычи на 9,7 млн б/с.

нефть ОПЕК+

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