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Сделка ОПЕК+ после июня может продолжиться без участия Мексики

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Сделка ОПЕК+ после июня может продолжиться без участия Мексики, считает один из делегатов ОПЕК+.

По его словам, Мексика покинет альянс, не уточнив, озвучила ли это министр энергетики Росио Нахле в ходе сегодняшнего заседания альянса.

На заседании в четверг 22 из 23 стран проголосовали за снижение нефтедобычи на 10 млн б/с в мае-июне, на 8 млн б/с - до конца 2020 года и на 6 млн б/с - до мая 2022 года. Мексика выступила против, не согласившись с предложенной квотой, будучи готовой снизить лишь на 100 тыс. б/с.

США выразили готовность взять на себя 250 тыс. б/с из квоты Мексики.

В воскресенье вечером страны ОПЕК+ согласовали снижение нефтедобычи на 9,7 млн б/с только на май-июнь, снизив квоту Мексики до 10 тыс. б/с.

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