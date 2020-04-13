Рынок акций РФ открылся снижением индекса МосБиржи на 0,2%

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в понедельник смешанной динамикой цен blue chips на фоне разнополярных внешних факторов - попытки нефти подрасти после заключения соглашения ОПЕК+ по ограничению добычи сырья без участия Мексики компенсируются негативной динамикой фондовых площадок Азии; за минуту торгов индекс МосБиржи опустился на 0,2%, РТС не изменился.

К 10:01 по Москве индекс МосБиржи составил 2672,98 пункта (-0,2%), индекс РТС - 1143 пункта (+0,1%); цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" изменились в пределах 1%.

Доллар просел до 73,4 рубля (-0,35 рубля).

Подорожали рублевые "префы" "Россетей" (+1,2%), акции ПАО "Полюс" (+0,7%), "Интер РАО (+0,7%), "Распадской" (+0,7%), "Башнефти" (+0,6% и +0,8% "префы"), "Газпром нефти" (+0,6%), "Мосбиржи" (+0,5%).

Просели бумаги "Яндекса" (-0,9%), "ЛУКОЙЛа" (-0,6%), "Сургутнефтегаза" (-0,5%), "Ростелекома" (-0,5%), "АЛРОСА" (-0,4%), ВТБ (-0,4%), "Татнефти" (-0,4%), "РусГидро" (-0,3%), "ФСК ЕЭС" (-0,3%), Сбербанка (-0,2%).

По словам ведущего аналитика компании "Олма" Антона Старцева, в прошедшие выходные ОПЕК+ и G20 удалось договориться о сокращении добычи, которое, как сообщается, составит 9,7 млн б/с со стороны ОПЕК+ и суммарно 5 млн б/с со стороны других стран (за счет естественного сокращения производства из-за низких цен). Вместе с тем, активность участников рынка в течение дня может оставаться сравнительно низкой, поскольку европейские биржи по-прежнему закрыты на пасхальные каникулы.

В ближайшее время внимание трейдеров может вернуться к вопросу пандемии COVID-19 и ее влияния на экономику - президент Франции Эммануэль Макрон вечером (21:00 по Москве) обратится к нации и может дать пояснение относительно сроков действия ограничительных мер. Кроме того, на текущей неделе в западных странах стартует сезон корпоративной отчетности, и у инвесторов появятся данные для оценки негативного влияния ограничительных мер на корпоративный сектор.

Главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич также полагает, что основным фактором для мировых рынков на неделе останется ситуация с распространением коронавируса. Количество случаев заражения в мире уже превысило 1,85 млн человек. В последние дни наметилось снижение темпов заболеваемости, что может поддержать котировки широкого спектра активов. Однако все равно количество выявляемых случаев заражения за сутки продолжает оставаться выше 70 тыс., что говорит в пользу сохранения странами карантинных мер, а значит и о низкой экономической активности.

Инвесторы на неделе обратят внимание на статистику по американской и китайской экономикам. В частности, будут опубликованы данные по розничным продажам и первичным заявкам на пособие по безработице в Штатах, а также ВВП за I квартал и промпроизводству за март в Китае. Данные покажут влияние распространения коронавируса и ограничительных мер на крупнейшие мировые экономики. Плюс к этому, на следующей неделе стартует сезон отчетности компаний в США. Учитывая их результаты, а также сложившиеся обстоятельства, прогнозы на второй квартал могут оказаться слабыми, что будет способствовать продажам на рынках акций.

Нефть на фоне заключения сделки в рамках ОПЕК+ может стабилизироваться в диапазоне $30-35 за баррель Brent с возможными попытками тестирования верхней границы данного коридора.

На рынке акций РФ в первой половине дня в отсутствие торгов в Европе активность инвесторов будет пониженной, а к вечеру с возвращением заокеанских игроков объемы торгов и волатильность подрастут. При этом в ходе сессии ожидается сохранение индексом МосБиржи позиций в диапазоне 2660-2700 пунктов, считает Зварич.

В США и Европе биржи 10 апреля не работали по случаю празднования католической Страстной пятницы.

В понедельник в Азии преобладает негативная динамика индексов (японский Nikkei 225 упал на 2,3%, китайский Shanghai Composite просел на 0,5%), минусуют американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 теряет 1,3%). Биржи Гонконга и Австралии остаются закрытыми в связи с пасхальными праздниками, также в понедельник не работают большинство бирж в Европе.

Инвесторы продолжают следить за ситуацией вокруг распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

В мире по состоянию на 8:00 по Москве в понедельник зафиксировано 1 млн 850 тыс. 527 подтвержденных случаев заражения коронавирусом, число жертв достигло 114 тыс. 245, сообщил американский университет Джонса Хопкинса, который осуществляет мониторинг положения дел с распространением инфекции.

В материковом Китае за истекшие сутки зарегистрировано 108 новых случаев заражения коронавирусом, 98 - у людей, прибывших из-за рубежа, 10 - внутри страны (провинции Хэйлунцзян - семь, Гуандун - три).

Нефть утром растеряла почти весь рост, отмечавшийся на азиатской сессии после того как по итогам четырех дней драматических переговоров странам ОПЕК+ удалось прийти к договоренностям о сокращении мировой нефтедобычи примерно на 13%; цена Brent опустилась на $0,2 ниже уровня закрытия 9 апреля.

Стоимость июньских фьючерсов на Brent к 10:01 МСК составила $31,79 за баррель (+1% и -2,5% в четверг), майская цена WTI - $23,26 за баррель (+2,2% и -7,6% в четверг).

Сделка не особо впечатлила большинство участников рынка, так как объемы сокращений не перекрывают снижения спроса, при этом на рынке уже накопились огромные запасы сырья, а соглашение вступит в силу только 1 мая. Нефтетрейдеры также не готовы учитывать как "настоящее" снижение производства те баррели, которые и так ушли бы с рынка с учетом 2-кратного обвала цен на нефть за март.

Ключевым препятствием для достижения финального соглашения была позиция Мексики, которая не хотела брать на себя пропорционально такие же обязательства, как и 22 других нефтедобывающих страны.

Президент страны популист Андрес Мануэль Лопес Обрадор шел на выборы с обещаниями восстановить национальную нефтяную промышленность и отказаться от импорта энергоносителей. Кроме того, у Мексики захеджированы все поставки нефти. Это гарантирует ей получение $49 за баррель, и она не испытывает финансовых проблем из-за снижения цен. С 2004 года добыча нефти в Мексике упала примерно в 2 раза, до менее чем 1,7 млн баррелей в сутки, в марте она выросла до 1,79 млн баррелей.

В свою очередь Саудовская Аравия считала неприемлемым, что кто-то из стран не будет в полном объеме выполнять взятые на себя ОПЕК+ коллективные обязательства.

Тем не менее, вынужденный компромисс был достигнут, страны ОПЕК+ договорились снизить нефтедобычу в мае-июне на 9,7 млн баррелей в сутки. В четверг называлась цифра в 10 млн б/с, которая учитывала и вклад Мексики.

США, Бразилия и Канада добавят к снижению, по оценкам, еще 3,7 млн баррелей за счет падения производства, вызванного снижением цен.

Мексика, согласно общему подходу, должна была бы снизить добычу в первые два месяца на 400 тыс. б/с., однако она согласилась только на 100 тыс. б/с. США условно компенсируют этот "недобор" за счет ожидаемого снижения своей добычи.

Сделка ОПЕК+ стала вынужденной реакцией нефтедобывающих стран на ситуацию на рынке и давление со стороны США. Из-за борьбы с коронавирусной инфекцией, когда перестал нормально работать транспорт и остановились предприятия, спрос на нефть в мире снизился примерно на 30%, цены упали до 18-летнего минимума. Таким образом, хотя согласованное странами ОПЕК+ соглашение по снижению добычи и является беспрецедентным по объему, оно не сможет полностью восстановить баланс между спросом и предложением.

Сделка ОПЕК+ продлится после июня без участия Мексики, считает один из делегатов ОПЕК+. По его словам, Мексика покинет альянс, не уточнив, озвучила ли это министр энергетики Росио Нахле в ходе заседания альянса.