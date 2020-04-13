Рубль укрепляется на старте торгов благодаря достижению соглашения ОПЕК+

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Доллар и евро снижаются на Московской бирже в понедельник утром, рубль укрепляется к бивалютной корзине благодаря достижению странами ОПЕК+ соглашения о снижении нефтедобычи и укреплению котировок "черного золота".

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 73,2-73,59 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 73,48 руб./$1 (-27,25 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро подешевел до 80,54 руб./EUR1 (-20,75 копейки). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 24,24 копейки к уровню закрытия пятницы, до 76,66 рубля.

Доллар при этом в первую минуту торгов оказался на 27,4 копейки ниже уровня действующего официального курса, евро - на 19,33 копейки ниже официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль растет к доллару и евро на старте торгов благодаря надеждам на стабилизацию ситуации на рынке энергоносителей. Страны ОПЕК+ договорились снизить нефтедобычу и призвать основных производителей, не входящих в альянс, обеспечить соразмерный и своевременный вклад в усилия, нацеленные на стабилизацию нефтяного рынка.

На телеконференции в воскресенье, 12 апреля, участники поспешили заключить сделку до открытия рынков нефти в понедельник, так как ожидали, что цены на нефть упадут 13 апреля, если соглашение не будет заключено.

В рамках сделки ОПЕК+ 23 страны обязались коллективно ограничить добычу на 9,7 млн баррелей в сутки. Так, в мае-июне снижение нефтедобычи странами ОПЕК+ составит 9,7 млн баррелей в сутки, с июля до конца 2020 года - 7,7 млн баррелей в сутки, далее, до мая 2022 года - 5,7 млн баррелей в сутки.

Мексика снизит добычу на 100 тыс. баррелей в сутки. Однако согласно общему подходу, Мексика должна была бы снизить добычу в первые два месяца на 400 тыс. баррелей в сутки. США условно компенсируют этот "недобор" за счет ожидаемого снижения своей добычи.

Именно позиция Мексики, которая не хотела брать на себя пропорционально такие же обязательства, как и 22 других нефтедобывающих страны, ранее была ключевым препятствием для достижения финального соглашения.

В свою очередь Саудовская Аравия считала неприемлемым, что кто-то из стран не будет в полном объеме выполнять взятые на себя ОПЕК+ коллективные обязательства.

Нефть снизила темпы укрепления к открытию торгов на российском рынке. Нефть начала сессию понедельника с резких скачков и укрепления на 4-5%, после того как по итогам четырех дней драматических переговоров странам ОПЕК+ удалось прийти к договоренностям о сокращении мировой нефтедобычи примерно на 13%.

В целом, сделка не впечатлила большинство участников рынка, так как объемы сокращений не перекрывают снижения спроса, при этом на рынке уже накопились огромные запасы сырья, а соглашение вступит в силу только 1 мая. Нефтетрейдеры также не готовы учитывать как "настоящее" снижение производства те баррели, которые и так ушли бы с рынка с учетом 2-кратного обвала цен на нефть за март.

Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:00 по Москве увеличилась на 0,98% - до $31,79 за баррель, что на 4,3% выше уровня предыдущей сессии. В ходе сессии рост цены достигал 8%. Фьючерсы WTI на май на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) выросли в цене к этому времени на 2,2% - до $23,26 за баррель.

США, Бразилия и Канада добавят к снижению, по оценкам, еще 3,7 млн баррелей за счет падения производства, вызванного снижением цен.

"Прозвучали цифры, что от 2 до 3 млн баррелей в сутки будет сокращено в США", - сказал министр энергетики РФ Александр Новак в программе "Вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия1". Кризисная ситуация на нефтяном рынке продлится минимум до конца года, также сказал Новак.

Инвесторы также продолжают следить за ситуацией вокруг распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

В мире по состоянию на 8:00 по московскому времени понедельника зафиксировано 1 млн 850 тыс. 527 подтвержденных случаев заражения коронавирусом, число жертв достигло 114 тыс. 245, сообщил американский университет Джонса Хопкинса, который следит за положением дел с распространением инфекции.

В материковом Китае за истекшие сутки зарегистрировано 108 новых случая заражения коронавирусом, 98 - у людей, прибывших из-за рубежа, 10 - внутри страны (в провинции Хэйлунцзян - семь, Гуандун - три).

За сутки в стране зафиксированы два случая смертельного исхода от вызываемого коронавирусом заболевания, оба - в провинции Хубэй, которая считается эпицентром распространения инфекции.