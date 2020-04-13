Рынок акций РФ начал неделю со снижение вслед за Азией и США

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ начал неделю с коррекционного снижения вслед за фондовыми площадками Азии и США, а также на фоне слабости нефти, несмотря на заключение соглашения ОПЕК+ по ограничению добычи сырья; выросли бумаги золотодобывающих компаний.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2628,85 пункта (-1,8%), индекс РТС - 1124,97 пункта (-1,5%); цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" снизились в пределах 3,6%.

Доллар просел до 73,62 рубля (-0,13 рубля).

Подешевели рублевые акции "НОВАТЭКа" (-3,6%), "Россетей" (-3,1%), "Аэрофлота" (-2,9%), "Сургутнефтегаза" (-2,9%), "РусГидро" (-2,8%), "Норникеля" (-2,7%), "Башнефти" (-2,5%), "АЛРОСА" (-2,4%), "Татнефти" (-2,4% и -4,4% "префы"), "Роснефти" (-2,1%), "ФСК ЕЭС" (-2,1%), "РусАла" (-2,1%), "Газпрома" (-2,1%), "Северстали" (-2%), "Мосбиржи" (-2%).

Выросли акции "Селигдара" (+13,5% и +3,2% "префы"), Polymetal (+2%), ПАО "Полюс" (+1,1%).

Чуть лучше рынка также выглядели акции "Магнита" (-1,1%, до 3286 рублей).

Совет директоров ПАО "Магнит" рекомендовал акционерам выплатить 157 рублей на акцию по итогам 2019 года. Общая сумма дивидендов может составить 16 млрд рублей, дата отсечки реестра акционеров - 19 июня.

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие брокер" Андрей Кочетков, на рынке акций в понедельник преобладали продажи, так как сделка ОПЕК+ состоялась и ожидания реализовались. Впереди поток статистики за март, который предоставит информацию о потенциальном падении мировой экономики. В частности, в КНР на этой неделе выйдут данные по внешней торговле и оценка ВВП за первый квартал. Вполне очевидно, что коронавирусный шок будет достаточно болезненным. Поэтому сделка ОПЕК+ лишь отменяет наихудший сценарий затоваривания хранилищ, но не позволяет рассчитывать на дефицит предложения нефти.

Сделка ОПЕК+, тем не менее, заставляет аналитиков пересматривать свои прогнозы в сторону улучшения. В Citigroup ожидают среднюю цену Brent в третьем квартале на уровне $35 за баррель, а в четвертом квартале - $45. В Morgan Stanley (SPB: MS) повысили ожидания на $5 - до диапазона $30-35 за баррель. В любом случае большинство экспертов рынка признают, что новое нефтяное соглашение - это не способ повысить цены, а удержать их от падения.

Главным вопросом для рынков остается период, на который продлятся меры социального дистанцирования, мешающие деловой активности. В Нью-Йорке число погибших от COVID-19 остается на уровне около 700 случаев в день, а вот число госпитализаций начало сокращаться. Возможно, что именно этот факт удержит американский рынок от снижения, хотя основная активность все же будет в середине и в конце недели. Между тем рынок акций РФ от локальных минимумов марта вырос почти на 25%, причем быстро и без особых внешних поводов. Поэтому спекулянты, у которых нет долгосрочных планов по приобретениям, могут выходить из позиций в акциях и даже формировать цели на снижение, считает Кочетков.

Старший аналитик ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Виктор Марков также отмечает, что в последние три недели индекс МосБиржи хорошо подрос и приблизился к сильному уровню сопротивления 2700 пунктов. Теперь наступил подходящий момент для фиксации прибыли, и игроки поступают по старому правилу: "покупай на слухах, продавай на новостях".

На прошлой неделе прошла встреча ОПЕК+, где было принято решение о поэтапном сокращении добычи нефти до 2022 года, с 10 млн б/с до 6 млн б/с. Новость позитивная для рынка нефти, тем более, что к сокращению добычи присоединились США. Все страны - производители сырья согласны с тем, что рынок нефти необходимо стабилизировать, однако как принятое соглашение будет выполняться в дальнейшем, сказать проблематично. Пока нефть снижается, что говорит о затоваривании рынка сырьем, и на стабилизацию рынка может потребоваться не менее месяца. Поэтому в ближайшее время на нефтяном рынке будет наблюдаться волатильность.

Российский рынок акций, скорее всего, уже заложил в цены активов будущие потери от кризиса - эпидемия, нефть, изоляция. В связи с этим ожидать дальнейшего обвала российского рынка вряд ли стоит ожидать. В ближайшую неделю можно ожидать консолидации российского рынка на текущих уровнях или коррекцию вниз. Существенное ухудшение ситуации может произойти в том случае, если российские компании начнут экономить на дивидендах. Однако сейчас опасений по этому поводу пока нет (российские компании в основном платят хорошие дивиденды, и это является существенной поддержкой отечественного рынка), полагает аналитик.

В целом рынок акций РФ остается привлекательным, основные компании переживут кризис с минимальными потерями за счет оптимальной долговой нагрузки. К концу года российский рынок смотрит вверх. В ближайшее время для покупок можно присмотреться к таким "голубым фишкам", как "Газпром", "ЛУКОЙЛ", "Роснефть", Сбербанк, "Мобильные Телесистемы", "Северсталь", полагает Марков.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, акции золотодобытчиков в понедельник чувствовали себя лучше рынка на фоне закрепления цен на золото выше $1750 за унцию. В период мировой неопределенности драгоценный металл может продолжить рост.

В США торги после продолжительных пасхальных выходных начались снижением трех основных индексов (индекс S&P 500 находится ниже сопротивления 2840 пунктов, которое мешает ему развить восходящее движение в район 2900 пунктов). В начале новой недели рынок вновь охватили опасения, связанные с последствиями коронавируса, а США вышли на первое место в мире по числу смертельных случаев от этой болезни. Кроме того, на биржах опасаются, что макроэкономические данные этой недели и начало сезона квартальных отчетностей не принесут оптимистичных новостей. Уже во вторник финансовые результаты представят JPMorgan и Wells Fargo.

Реакция инвесторов на соглашение нефтедобывающих стран оказалась умеренно оптимистичной. Тот факт, что совокупная добыча в итоге будет снижена не более чем на 20 млн б/с (с отсутствием четких квот для США и других стран вне ОПЕК+) при ожидаемом сокращении спроса на 30 млн б/с, позволяет скорее стабилизировать цены, а не стать причиной их сильного роста. При неспособности устоять выше поддержки $31 за баррель цена Brent может потерять еще $2-3.

Индексы МосБиржи и РТС находятся выше поддержек 2600 и 1100 пунктов. Пробой указанных отметок поставит следующими целями снижения уровни 2520 и 1050 пунктов с опасностью ускорения продаж. Пока же снижение выглядит умеренным и проходит в рамках коррекции к предыдущему росту. Ориентир по индексу МосБиржи на вторник - 2500-2700 пунктов, считает Кожухова.

В понедельник в Азии преобладала негативная динамика индексов (японский Nikkei 225 упал на 2,3%, китайский Shanghai Composite просел на 0,5%), минусует Америка (индекс S&P 500 теряет 1,6%). Биржи Гонконга и Австралии оставались закрытыми в связи с пасхальными праздниками, также в понедельник не работают большинство бирж в Европе.

Инвесторы продолжают следить за ситуацией вокруг распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

В мире по состоянию на 8:00 по московскому времени понедельника зафиксировано 1 млн 850 тыс. 527 подтвержденных случаев заражения коронавирусом, число жертв достигло 114 245, сообщил американский университет Джонса Хопкинса, который осуществляет мониторинг положения дел с распространением инфекции.

В материковом Китае за истекшие сутки зарегистрировано 108 новых случаев заражения коронавирусом, 98 - у людей, прибывших из-за рубежа, 10 - внутри страны (в провинции Хэйлунцзян - семь, Гуандун - три).

Нефть Brent днем растеряла утренний рост на азиатской сессии после того, как по итогам четырех дней драматических переговоров странам ОПЕК+ удалось прийти к договоренностям о сокращении мировой нефтедобычи примерно на 13%.

Сделка не особо впечатлила большинство участников рынка, так как объемы сокращений не перекрывают снижения спроса, при этом на рынке уже накопились огромные запасы сырья, а соглашение вступит в силу только 1 мая. Нефтетрейдеры также не готовы учитывать как "настоящее" снижение производства те баррели, которые и так ушли бы с рынка с учетом 2-кратного обвала цен на нефть за март.

Страны ОПЕК+ договорились снизить нефтедобычу в мае-июне на 9,7 млн баррелей в сутки. В четверг называлась цифра в 10 млн б/с, которая учитывала и вклад Мексики. США, Бразилия и Канада добавят к снижению, по оценкам, еще 3,7 млн баррелей в сутки за счет падения производства, вызванного снижением цен.

Локальную поддержку нефтяным ценам вечером в понедельник оказали заявления президента США Дональда Трамп о том, что новая сделка ОПЕК+ предусматривает сокращение добычи нефти на 20 млн баррелей в сутки, а не на 10 млн б/с, как сообщалось ранее.

"Проще говоря, объем, который стремились сократить в ходе переговоров (участники сделки - ИФ) ОПЕК+, составлял 20 млн баррелей в день, не 10 млн, о чем главным образом сообщают", - написал президент в Твиттере.

Стоимость июньских фьючерсов на Brent к 18:50 по московскому времени составила $32,14 за баррель (+2,1% и -2,5% в четверг), майская цена WTI - $22,98 за баррель (+1% и -7,6% в четверг).

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами отката выступили "префы" "Ижстали" (-7,8%), акции ОАО "GTL" (-6,3%), ПАО "Владимирский химический завод" (-6,1%), "ТГК-14" (-6%), "Акрона" (-4,7%), ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (-4%).

Подорожали бумаги ПАО "Институт стволовых клеток человека" (+39,9%), ПАО "Фармсинтез" (+30,5%), Росбанка (+14,2%), ПАО "Белуга групп" (+11,1%), ПАО "Группа компаний "Роллман" (+9,5%), "Глобалтрак менеджмент" (+3,9%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 47,644 млрд рублей (из них 8,213 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).