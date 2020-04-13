Рубль продолжил вечером умеренно дорожать к доллару и евро

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Доллар и евро дешевеют на Московской бирже в понедельник вечером, рубль умеренно повышается к бивалютной корзине в условиях сниженной активности игроков из-за продолжающихся пасхальных выходных на большинстве рынков мира.

Курс доллара США составил 73,64 руб. в 19:00, что на 12,25 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 80,31 руб., подешевев на 43,75 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 25,88 копейки - до 76,64 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль продолжает умеренное повышение к доллару и евро на вечерних торгах. Ранее рынки уже отыграли заключение соглашения по снижению нефтедобычи, и пока игроки не спешат более активно совершать торговые операции в ожидании возобновления полноценных торгов на всех западных площадках по окончании пасхальных каникул. В понедельник возобновилась работа бирж США, европейские площадки откроются лишь во вторник, 14 апреля.

Инвесторы продолжают анализировать новые договоренности стран о сокращении мировой нефтедобычи. В рамках сделки ОПЕК+ 23 страны обязались коллективно ограничить добычу на 9,7 млн баррелей в сутки. На телеконференции в воскресенье, 12 апреля, участники поспешили заключить сделку до открытия рынков нефти в понедельник, так как ожидали, что цены на нефть упадут в понедельник, если соглашение не будет заключено.

Президент США Дональд Трамп заявил в понедельник, что новая сделка ОПЕК+ предусматривает сокращение добычи нефти на 20 млн баррелей в сутки, а не на 10 млн баррелей, как сообщалось ранее. "Проще говоря, объем, который стремились сократить в ходе переговоров (участники сделки - ИФ) ОПЕК+, составлял 20 млн баррелей в день, не 10 млн, о чем главным образом сообщают", - написал президент в твиттере.

"Если произойдет что-то в этом духе, а мир вернется от бедствия с COVID-19 к деловой активности, то энергетическая отрасль будет снова мощной, намного сильнее, чем предполагается сейчас", - отметил он.

Сделка ОПЕК+, поддерживаемая нефтедобывающими странами, не входящими в этот формат, позволит с мая убрать с рынка 20 млн баррелей в сутки, заявила "Интерфаксу" глава пресс-службы министерства энергетики, советник министра Замина Алиева.

"По итогам видео-конференции 12 апреля страны ОПЕК+ договорились о снижении добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки. Кроме того, такие крупные производители нефти, как США, Канада, Индонезия, Норвегия и Бразилия, продемонстрировав солидарность со странами ОПЕК+, в добровольном порядке планируют сократить нефти на 4-5 млн баррелей в сутки. С учетом сокращения добычи на 2,8 млн баррелей в сутки добычи нефти в Иране, Ливии и Венесуэле в рамках инициативы, включающей ОПЕК+ и другие страны, с 1 мая на мировые рынки будет поступать нефти на 20 млн баррелей в сутки меньше", - сказала Алиева.

Саудовская Аравия в мае снизит цены на нефть для покупателей из Азии и стран Средиземноморья, при этом повысит их для американских клиентов, сообщило агентство Bloomberg.

Saudi Aramco существенно сокращает стоимость нефти для азиатских покупателей второй месяц подряд, и теперь она находится на одном из самых низких уровней за последние двадцать лет. Азия является крупнейшим рынком сбыта для госкомпании, и снижение цен для этих клиентов означает, что Saudi Aramco намеревается бороться за свою долю на этом рынке даже при сокращении добычи.

Наиболее значительно подешевеет самый "легкий" сорт Arab Super Light - на $5,5 за баррель. В результате он будет стоить на $3,65 за баррель меньше корзины нефти Омана и Дубая. Цены на другие марки будут снижены на $3-4,3 за баррель. Для покупателей из государств Средиземноморья стоимость нефти со следующего месяца уменьшится на $0,7-4,5 за баррель. Между тем, для американских клиентов цены вырастут на $2,5-4,2 за баррель, при этом наиболее сильно подорожает "тяжелая" нефть.

Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 по московскому времени увеличилась на 1,94% - до $32,09 за баррель. В ходе сессии рост цены достигал 8%. Фьючерсы WTI на май на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) подорожали к этому времени на 1,27% - до $23,05 за баррель.

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" аналитик отдела управления активами УК "Промсвязь" Гельды Союнов, значительную часть понедельника курс рубля относительно доллара США находился в диапазоне значений 73,4-73,6 руб./$1. "С одной стороны, поддержку курсу рубля оказывает рост стоимости барреля марки Brent до $32 в ходе сегодняшнего дня. С другой стороны, на рубле положительно сказывается продолжающееся ослабление курса американского доллара относительно корзины валют DXY на фоне больших вливаний ликвидности со стороны ФРС. На наш взгляд, в краткосрочной перспективе потенциал укрепления курса рубля относительно доллара США исчерпан, так как повышение нефтяных контрактов может замедлиться, а рублевые налоговые поступления со стороны нефтегазовых компаний могут снизиться из-за падения цен на нефть марки Urals", - отмечает Союнов.

"Сделка OPEC+ отменяет часть рисков ослабления рубля. Поскольку на рынке не ждут катастрофичного сценария по нефти, то российская валюта может сосредоточиться на иных факторах. Главным из них является беспрецедентный поток ликвидности от ведущих центральных банков. Лишь в конце прошлой недели ФРС запустила программу на $2,3 трлн, включая покупку облигаций "падших ангелов", то есть компаний, которые потеряли свой инвестиционный рейтинг в рамках текущего кризиса. Часть этих средств и от других программ неизбежно найдет свой путь на глобальный рынок в поисках высокодоходного риска. Рубль, как и в предыдущие годы, сохраняет свою положительную реальную доходность по сравнению с отрицательными доходностями евро и доллара. По мере возвращения мировой экономики и финансов из коронавирусного шокового состояния стратегия carry trade будет становиться все более актуальной", - подчеркивает ведущий аналитик компании "Открытие брокер" Андрей Кочетков.

Инвесторы также продолжают следить за ситуацией вокруг распространения коронавирусной инфекции COVID-19. В мире за время пандемии коронавируса выявлено 1,86 млн случаев COVID-19, умерли 115 тыс. человек, сообщается в понедельник на сайте Wordlometers, ведущем статистику по заболеванию. Все еще болеют 1,3 млн человек. Выздоровели 433,8 тыс. человек.

Первое место по зарегистрированным случаям коронавируса и по смертям занимают США. В этой стране выявлено 560,4 тыс. пациентов с COVID-19, при этом 22 тыс. из них скончались.

В Испании третий раз за три недели от коронавируса умерли меньше 600 человек за сутки. Страна занимает второе место по зарегистрированным случаям коронавируса - 169,4 тыс., и третье место по смертям - 17,5 тыс.

С понедельника в Испании вышли на работу сотрудники предприятий и рабочие. Власти рекомендовали всем носить в общественных местах медицинские маски и раздают их бесплатно в транспорте.

В Италии, замыкающей тройку стран с наибольшим количеством зарегистрированных пациентов с коронавирусом, COVID-19 выявили у 156,4 тыс. человек. По числу смертей Италия на втором месте в мире, скончались 19,9 тыс. человек.

ЦБ РФ 9 апреля в рамках упреждающих мер продал валюту на 13 млрд рублей, следует из данных Банка России. ЦБ РФ 8 апреля продал валюту на 13,2 млрд рублей, 6 и 7 апреля - на 13,4 и 13,2 млрд рублей соответственно.

Упреждающая продажа валюты проводится с 10 марта в рамках реализации механизма бюджетного правила в целях повышения предсказуемости действий денежных властей и снижения волатильности финансовых рынков в условиях значительных изменений на мировом рынке нефти. Эти операции будут осуществляться до момента начала регулярных продаж иностранной валюты из средств Фонда национального благосостояния.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 до 11:30 МСК) ЦБ РФ понизил официальный курс доллара на 14 апреля на 22,7 копейки, до 73,5245 руб., и опустил курс евро на 19,71 копейки, до 80,5387 руб.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" снизился в понедельник на 15,19 копейки по отношению к пятнице и составил 73,5422 руб. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 опустился на 13,79 копейки и составил 73,5599 руб. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $2 млрд 798,595 млн, из которых $723,883 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $2 млрд 74,712 млн - на сделки с расчетами завтра".

Торги контрактом по евро расчетами "сегодня" не проводились в пятницу, 10 апреля, и в понедельник, 13 апреля, в связи с пасхальными каникулами. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 понедельника снизился на 30,21 копейки по отношению к пятнице и составил 80,3671 руб. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR292,015 млн, полностью пришедшимися на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов по преимуществу почти не изменились в понедельник по сравнению с предыдущим торговым днем. Исключение составила ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт", которая опустилась сразу на 10 базисных пунктов (б.п.) - до 6,12% годовых, в то время как ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок уменьшилась на 2 б.п. - до 6,23% годовых. Ставка на срок 1 месяц снизилась на 1 б.п. - до 6,37% годовых, ставка на срок 3 месяца осталась на прежнем уровне - 6,37% годовых, ставка на срок 6 месяцев повысилась на 1 б.п. - до 6,63% годовых.