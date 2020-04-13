ОПЕК+ снизит нефтедобычу на 5,8 млн б/с до мая 2022 года

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Страны ОПЕК+ на заседании в воскресенье договорились снизить нефтедобычу и призвать основных производителей, не входящих в альянс, обеспечить соразмерный и своевременный вклад в усилия, нацеленные на стабилизацию нефтяного рынка, говорится в пресс-релизе ОПЕК.

Так, в мае-июне снижение нефтедобычи странами ОПЕК+ составит 9,7 млн б/с, с июля до конца 2020 года - 7,7 млн б/с, далее - до мая 2022 года - 5,7 млн б/с.

База отсчета квот - октябрь 2018 года, за исключением России и Саудовской Аравии для которых она составит 11 млн б/с.