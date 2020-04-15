Сделка ОПЕК++ не поможет нефтяному рынку взлететь, но и не даст утонуть. Обзор

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Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Историческое соглашение о сокращении добычи нефти между странами ОПЕК+ и их партнерами из "большой двадцатки" поможет лишь смягчить последствия нефтяного кризиса, но не избежать его, считают опрошенные "Интерфаксом" аналитики. Российской нефтянке в этом году придется нелегко, уверены эксперты: компании будут вынуждены сокращать инвестиции и всячески снижать издержки.

Хорошо, но мало

Большинство аналитиков в целом положительно оценивают новую сделку ОПЕК+.

"Впервые Россия примет активное участие в координированном снижении добычи. Участие России в сделке 2016-2019 годов было скорее номинальным, российская добыча за этот период выросла", - отмечает старший директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко. "Добычу в любом случае пришлось бы резать, но ее добровольное снижение должно поддержать цены и снизить риск переполнения нефтяных хранилищ "лишней" нефтью", - подчеркивает он.

Решение ОПЕК+ о сокращении добычи на 9,7 млн б/с является вынужденной политико-экономической мерой. Отказ от нее мог обернуться усилением мировой рецессии в тех объемах, которые были бы в состоянии погрузить мир в кризис, сопоставимый по своим последствиям с Великой депрессией 30-х годов прошлого века, считает Олег Чередниченко, доцент кафедры экономической теории РЭУ Г. В. Плеханова.

"В случае, если координация стран-экспортеров, не участвующих в сделке ОПЕК+, позволит довести совокупное снижение мировых объемов добычи нефти до 20 млн б/с, можно будет говорить хоть и не об окончательном достижении баланса на нефтяном рынке, но, все же, о приближении к нему", - подчеркивает Чередниченко.

Кроме того, по его словам, достигнутые договоренности смогут поддержать баланс нефтяных цен в среднесрочной перспективе в диапазоне $33-37 за баррель. "А этот уровень, хоть и не является комфортным для нефтедобывающих стран, но, как минимум, позволит избежать банкротства значительного количества игроков отрасли. И это уже небольшая победа в сложной ситуации сегодняшнего дня", - считает он.

По мнению Андрея Полищука из "Раффайзенбанка", решение о совместном сокращении добычи не только предотвратит обвальное падение и нерентабельность цен, но и, что не менее важно, сократит спред между Urals и Brent, так как Саудовская Аравия демпинговала на европейском рынке в течение марта.

В то же время, аналитики считают, что оговоренных объемов сокращения добычи будет недостаточно, чтобы сбалансировать рынок в ближайшее время, так как разрыв между спросом и предложением остается слишком большим. "Общемировой спрос упал на 20-25%, это означает, что добычу нужно сокращать на 25-30 млн б/с. До конца апреля стратегические хранилища нефти будут заполнены, танкерные мощности также будут использованы, чтобы убрать излишек предложения с рынка нефти. После этого требуются новые решения для того, чтобы сбалансировать спрос и предложение. Без таких решений котировки будут продолжать снижаться, что негативно отразится на всей нефтедобывающей отрасли как России, так и других стран-производителей", - считает руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев.

После заключения сделки ОПЕК+ в воскресенье цены на нефть начали постепенно сползать вниз. "Это связано с несколькими факторами. Во-первых, сработало рыночное правило: "покупай на ожиданиях - продавай на фактах". Львиная доля роста цен на нефть за последние две недели объясняется именно ожиданиями сокращения добычи странами-экспортерами нефти. Во-вторых, несмотря на сокращение добычи на 15 млн б/с, мировой спрос сократился, по разным оценкам, на 25-30 млн б/с. Так что рынок в какой-то момент может посчитать, что текущего соглашения о сокращении добычи может не хватить, и как следствие, цены могут опять пойти вниз. Этим и объясняется слабость российских нефтегазовых компаний", - объясняет трейдер ИК "Атон" Элбек Далимов.

По мнению Деева, потенциал влияния решений ОПЕК+ и "большой двадцатки" на нефтяные котировки уже исчерпан. "Котировки в минувшую пятницу поднялись до $35, но затем снизились и закрепились на отметке $32. Но на сегодняшний день нефть реагирует на все заявления крайне вяло, что говорит о следующем: потенциал решений альянса и "большой двадцатки" на нефтяные котировки исчерпан", - отмечает Деев.

Чем расплатится Россия

По условиям соглашения, России нужно снизить добычу на 2,5 млн б/с - до 8,5 млн б/с. При этом в апреле Россия добывает около 10,3 млн б/с исключительно нефти (без конденсата), поэтому в следующем месяце России нужно снизить добычу на 1,8 млн б/с по сравнению с апрелем. Соблюдение соглашения будет отслеживаться на основании данных вторичных источников по добыче только нефти в соответствии с методологией, применяемой для стран-членов ОПЕК.

Согласно оценке экспертов Сбербанка, с учетом того, что на апрельские уровни объявленная сделка, по-видимому, практически не повлияла, во втором квартале добыча снизится в среднем на 12%.

"Объем сокращения нефтедобычи во втором квартале 2020 году в целом подтверждает наше мнение о том, что российские компании могут довольно эффективно корректировать добычу за счет новых месторождений (на их долю приходится 16-25%). Поскольку добыча газового конденсата, вероятно, не будет учитываться в соглашении, можно считать это хорошей новостью прежде всего для "НОВАТЭКа" и "Газпрома", а также для "Роспана" (проекта "Роснефти"), - отмечает стратег Сбербанка по операциям на товарно-сырьевых рынках Михаил Шейбе.

"Время покажет, насколько устойчивым будет новое соглашение. Сейчас его параметры предполагают, что в 2020-2021 годах нефтедобыча в России может сократиться на 10%", - подчеркнул он.

Аналитики считают, что российским нефтяным компаниям вслед за зарубежными, скорее всего, придется пересмотреть свои планы по капвложениям. По мнению Маринченко из Fitch, снижение может составить 10-20% в рублях. "Этому будут способствовать как снижение интенсивности бурения в добыче, так и возможные задержки в реализации проектов в нефтепереработке из-за логистических накладок с поставками оборудования. Кроме того, компании будут очень активно пытаться снижать издержки, в более интенсивном режиме, чем в 2014-2016 годах, когда снижение цен было во многом компенсировано девальвацией рубля", - отмечает он.

"По мере восстановления спроса и цен на нефть инвестиции в добычу, наоборот, возрастут - для того, чтобы выйти на докризисный уровень добычи, российским нефтяным компаниям придётся больше бурить", - подчеркивает аналитик Fitch.

Стратег Сбербанка Шейбе также считает, что нефтяные компании, вероятно, минимизируют капвложения в новые месторождения как минимум в текущем году. "По нашим оценкам, совокупная доля таких инвестиций в бюджетах компаний составляет около 30%, или в общей сложности 600-650 млрд рублей. Если ограничения будут действовать дольше, мы полагаем, что нефтяные компании постепенно возобновят добычу на новых месторождениях за счет ее естественного спада на старых активах. В этом случае также могут снизиться инвестиции в поддержание добычи на зрелых месторождениях, составляющие 50% от общего бюджета", - прогнозирует он.

Помоги большим и маленьким

В таких непростых для российской экономики условиях, по мнению аналитиков, необходима поддержка со стороны государства. Шейбе считает, что в первую очередь поддержка нужна сервисной индустрии, а также небольшим независимым нефтекомпаниям. В целом, по его словам, пакет мер, предложенный Минэнерго, который предполагает поддержку за счет государственных заказов, субсидирования прорывных разработок и их внедрения в производство - "вполне рабочий".

Маринченко, в свою очередь, отмечает, что в условиях рыночной неопределенности главной поддержкой со стороны государства мог бы стать стабильный налоговый режим. "Российский бюджет в ближайшее время, вероятно, будет дефицитным, цены на нефть будут ниже "точки отсечения" в бюджетном правиле, а объёмы добычи, с которой уплачиваются налоги, снизятся. Поэтому риск увеличения налогового бремени является существенным. Главной мерой поддержки со стороны государства было бы отсутствие налоговых нововведений, ухудшающих положение компаний", - говорит он.

Накануне Международный валютный фонд (МВФ) в апрельском обзоре мировой экономики спрогнозировал снижение российского ВВП в 2020 году на 5,5%. Оценка перспектив российской экономики у МВФ оказалась более жесткой, чем у Всемирного банка, который неделей ранее представил прогноз снижения ВВП РФ в 2020 году на 1%, а при более неблагоприятном сценарии на 2,2%.

Прекрасное далёко

В ответ на вопрос, когда же на нефтяном рынке может наступить баланс, эксперты, как один, пожимают плечами. Непредсказуемость дальнейшего развития ситуации с коронавирусом в мире не позволяет аналитикам делать точные прогнозы. "Баланс на рынке начнёт восстанавливаться только тогда, когда мировая экономика войдёт в нормальный ритм и восстановится спрос, то есть на улицах будет такое же, как раньше, количество автомобилей, а открытие границ позволит свободно совершать перелёты. Это может произойти как через несколько месяцев, так и через несколько лет", - рассуждает Маринченко из Fitch.

Чередниченко отмечает, что ситуация для России складывается крайне неблагоприятно и говорить о факте роста экономики пока не приходится. "Снижение добычи спровоцирует мультипликативный эффект "сжимания" промышленных производств. На этом фоне говорить о факте экономического роста (даже не о каких-либо цифрах, а именно о факте роста) пока не приходится. Можно, конечно, полагаться на чудо быстрого прохождения и сведения на нет развития пандемии у нас и у ключевых партнеров, но пока динамика обратная, и победы никто, кроме Китая, не одержал", - сказал он.

"Цена, сформировавшаяся на рынке сегодня, позволяет функционировать отрасли с минимальной маржой, что в свою очередь тормозит развитие инвестиций в нее и в смежные направления. А это основной тормоз развития", - добавил Чередниченко.

Оптимистично настроен Громадин из Сбербанка, который считает, что при активных сокращениях ОПЕК+ и росте спроса после снижения ограничений на передвижение из-за коронавируса, начиная со второго полугодия, можно ожидать постепенного снижения запасов и нормализацию их общего уровня к значениям конца 2019 года уже в первом квартале 2021 года.

"С учетом масштабов наращивания товарных запасов нефти принятые ограничения не сильно помогут рынку в апреле или мае. При этом более отдаленные перспективы неожиданно стали гораздо оптимистичнее, поскольку члены ОПЕК+ снова взяли на себя роль регулятора нефтяного рынка, а это означает, что, когда начнется повышение спроса, участники соглашения могут поспособствовать восстановлению рыночного баланса за счет ограничения добычи", - прогнозирует он.