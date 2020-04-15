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Новак заверил, что параметры новой сделки ОПЕК+ полностью отвечают интересам РФ

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Новая сделка по сокращению добычи нефти ОПЕК+ выгодна России.

"Текущие параметры договоренностей в полной мере отвечают интересам России с точки зрения эффекта для российской экономики и бюджета", - заявил министр энергетики РФ Александр Новак в ходе совещания президента России Владимира Путина с членами правительства.

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"Позавчера в режиме видеоконференцсвязи было проведено совещание с нашими ведущими нефтедобывающими компаниями. Руководители российских нефтяных компаний полностью поддержали параметры новой сделки и отметили, что рынку сегодня требуются решительные меры для достижения баланса", - добавил министр.

"Несмотря на текущую ситуацию, достаточно сложную на рынке, компании топливно-энергетического комплекса продолжают выполнять свою работу по обеспечению внутреннего рынка в полном объеме нефтью и нефтепродуктами. Минэнерго и правительство РФ продолжат постоянный мониторинг исполнения договоренностей, а также конъюнктуры мирового нефтяного рынка", - отметил Новак.

Не только ОПЕК+: кто еще готов поддержать мировой рынок нефти

Министр также сообщил, что еще около 10 стран мира заявили о готовности оказывать поддержку в усилиях по балансировке рынка нефти, кроме государств-участников сделки ОПЕК+.

Он отметил, что "на прошлой неделе прошла встреча министров стран "Большой двадцатки" (G20), где участвовали все министры, и почти все производители, в том числе США, Норвегия, Канада, Бразилия отметили солидарность с усилиями ОПЕК+".

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"Таким образом, в общей сложности в первые месяцы соглашения страны-производители могут снизить суточную добычу нефти примерно на 15-20 млн б/с", - сказал Новак.

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Кроме того, глава Минэнерго рассказал, что текущий переизбыток нефти в мире оценивается в 15-20 млн б/с, снижение спроса по итогам года может составить 8 млн б/с.

"Распространение пандемии и решительные меры по предотвращению коронавируса привело к резкому замедлению экономической активности и, соответственно, замедлению мобильности населения. Следствием этого стало значительное падение спроса на нефть и нефтепродукты в мире. И это потребовало в свою очередь принятия срочных и соразмерных мер по сокращению предложения для стабилизации мирового нефтяного рынка, а также недопущения затоваривания и по сути коллапса мировой нефтяной индустрии", - сказал министр.

"С учетом падения спроса текущий переизбыток нефти сегодня оценивается от 15 до 20 млн б/с, а снижение спроса по итогам года в среднем может составить около 8 млн б/с, или это составляет почти 8% от мирового рынка нефти. При этом, доступные мощности хранения могут быть заполнены в течение ближайших четырех-пяти недель", - подчеркнул Новак.

Александр Новак Владимир Путин Минэнерго ОПЕК+

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