"Газпром" приостановил расширение производительности подземных хранилищ

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - "Газпром" спустя три недели после заверений в неизменности исполнения инвестиционной программы 2020 года, несмотря на обвал рынков на фоне распространения коронавируса, сообщил о первых кризисных корректировках своей производственной деятельности.

Так ключевой показатель готовности системы газоснабжения к прохождению осенне-зимнего периода - максимальная суточная производительность хранилищ на начало сезона отбора 2020-2021 года останется на уровне предыдущего сезона 2019-2020 года (843,3 млн куб. м). При этом еще в 2019 году компания собиралась к сезону 2020-2021 года достичь производительности в 850 млн куб. м.

"К началу сезона отбора 2019/2020 года потенциальная максимальная суточная производительность хранилищ достигла 843,3 млн куб. м - рекорд для отечественной газовой промышленности. В предстоящем отопительном сезоне "Газпром" планирует сохранить этот показатель на достигнутом уровне", - сообщила компания по итогам заседания правления, которое рассмотрело итоги работы в осенне-зимний период 2019/2020 года и подготовку к зиме 2020/2021 года.

Для обеспечения надежной работы единой системы газоснабжения в осенне-зимний период 2020/2021 года правление поручило к началу следующего сезона отбора создать оперативный резерв газа в объеме не менее 72,322 млрд куб. м в российских ПХГ (72,2 млрд куб. м было запасено к прошлому сезону), 1,09 млрд куб. м - в ПХГ на территории Белоруссии и 0,091 млрд куб. м - в ПХГ на территории Армении (0,085 млрд куб. м годом ранее).