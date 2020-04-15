Источник анонсировал смену гендиректора "Энел Россия"

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Действующий гендиректор ПАО "Энел Россия" Карло Палашано покинет компанию, должность займет его заместитель и председатель совета директоров компании Стефан Звегинцов, рассказали "Интерфаксу" источники, знакомые с планами компании.

Вопрос об избрании генерального директора и заключении с ним трудового договора совет директоров компании рассмотрит 21 апреля.

Один из источников "Интерфакса" ранее отмечал, что у гендиректора компании Карло Палашано "заканчивается контракт".

В "Энел Россия" не прокомментировали потенциальную смену гендиректора.

Палашано возглавляет "Энел Россия" с 2015 года. Звегинцов в настоящий момент возглавляет совет директоров компании и работает в "Энел Россия" в должности заместителя генерального директора - директора по персоналу и организационному развитию.