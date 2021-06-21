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Источник допустил связь нового акционера "Энел Россия" с AGC Equity Partners

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Компания Uroc Limited, зарегистрированная на Кипре, стала владельцем 7,4% акций ПАО "Энел Россия", следует из раскрытия российской энергокомпании. Акционер может быть связан с фондом AGC Equity Partners, считает источник "Интерфакса".

Акции были получены Uroc в распоряжение 20 марта 2021 года, говорится в сообщении. Других подробностей там не приводится.

В "Энел Россия" не смогли прокомментировать, кем является новый акционер компании.

В то же время источник "Интерфакса" на фондовом рынке предположил, что Uroc Limited может быть связана с ближневосточным инвестфондом AGC Equity Partners, который ранее входил в консорциум с РФПИ и австралийским фондом Macquarie.

В 2012 году консорциум приобрел 26,43% акций "Энел Россия", в 2016 года доля снизилась до 19,03%. Летом 2020 года он распался, в результате чего РФПИ получил в прямое владение 5,5% акций "Энел Россия", а австралийцы полностью вышли из капитала энергокомпании. В марте этого года доля консорциума, которая к тому моменту сократилась до тех же 7,4%, что сейчас перешли Uroc, снизилась до нуля. До сегодняшнего дня раскрытий о новом владельце этого пакета не было.

В состав "Энел Россия" входят три газовые электростанции - Конаковская ГРЭС, Невинномысская ГРЭС и Среднеуральская ГРЭС, а также введенный в эксплуатацию ветропарк в Ростовской области и строящиеся - в Мурманской области и Ставропольском крае.

Основным акционером "Энел Россия" является итальянская Enel S.p.A. с долей 56,43%.

Энел Россия

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