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Министр экономического развития поработал "тайным покупателем" в банке

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников с помощью метода "тайный покупатель" вслед за ЦБ проверил работу банков по работе с пострадавшими от пандемии компаниями, убедившись на личном опыте в сложности получения беспроцентного кредита для выплаты заработных плат.

"Президент объявил о новых системных мерах поддержки бизнеса. Теперь программа "нулевых" кредитов (кредиты под ноль процентов на 6 месяцев на выплату зарплат - ИФ) на зарплату доступна не только микро и малым предприятиям, но и средним и крупным. Пока в нее официально включились пять банков, готовятся к подписанию еще 25 соглашений. Наш мониторинг показывает, что выдачи кредитов идут медленно. Из 3,5 тыс. обращений на общую сумму 24 млрд рублей - одобрены примерно 1,5 млрд. рублей. А выдано реально всего лишь 400 млн рублей", - написал Решетников в своем инстаграме.

"Предприниматели жалуются на отказы и ограничения при рассмотрении их заявок. Решил проверить это лично. Позвонил в два крупнейших банка. В одном оператор "горячей линии" ответил, что правительство якобы еще не подписало постановление. В другом пообещали выдать кредит, но... в мае. Обратил на это внимание руководства банков", — описал свой неудачный опыт взять кредит глава Минэкономразвития.

На прошлой неделе руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаил Мамута сообщил, что ЦБ РФ с помощью метода "тайного покупателя" проверяет, насколько эффективно банки взаимодействуют с заемщиками, пострадавшими от пандемии коронавируса.

Максим Решетников Минэкономразвития коронавирус COVID-19

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