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ЦБ под видом "тайного покупателя" проверил работу банков с пострадавшими из-за пандемии

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - ЦБ РФ с помощью метода "тайного покупателя" проверяет, насколько эффективно банки работают с заемщиками, пострадавшими от пандемии коронавируса, сообщил руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаил Мамута.

"Что делать (индивидуальным - ИФ) предпринимателям, если сумма его кредита превышает установленный правительством порог. Наши рекомендации говорят о том, что реструктурировать такие кредиты можно и нужно в рамках собственных программа банков, поэтому давайте смотреть конкретно, где проблемы есть. Я знаю, что большинство (не могу сказать, что все банки) крупных банков на сегодня организовали достаточно эффективные собственные программы реструктуризации. Я даже вам по секрету скажу, что мы сами под видом потребителей, малых компаний звоним в колл-центры этих банков и проверяем, насколько эффективно они взаимодействуют с потребителями. Я могу сказать, что в целом этот механизм работает. Но всегда есть, к сожалению, какие-то исключения", - сказал он на вебинаре ЦБ при поддержке Торгово-промышленной палаты с участием бизнес-объединений (Российского союза промышленников и предпринимателей, "Деловой России" и "Опоры России").

Жалобы на Альфа-банк

Вице-президент ТПП Елена Дыбова в ходе вебинара отметила, что поступает много жалоб на Альфа-банк, который, по словам предпринимателей, пока не рассматривает зарплатные вопросы и вообще приостановил кредитование. "Мы, уважаемые предприниматели, сейчас все ваши вопросы по окончании обобщим, систематизируем и уже первый такой обзорный документ Михаилу Мамуте обязательно передадим, чтобы у них уже было понимание, какие банки, какие проблемы встречаются", - сказала она.

"Я хочу сказать, что история с Альфа-банком, о которой вы упоминали, про то, что якобы они приостановили кредитование. Обратите внимание, вчера к вечеру вышел официальный релиз Альфа-банка, я его видел и общался с коллегами, в котором они отрицают. То есть их, с их точки зрения, неправильно поняли. Они говорят, что ни о какой приостановке кредитования отраслей речи не идет, а что они рассматривают каждую заявку индивидуально. Тем не менее, я предлагаю все заявления, касающиеся Альфа-банка, то, что у вас сейчас набирается, аккумулировать, передать им и в копии нам. Я обещаю, что мы с коллегами тоже оперативно провзаимодействуем", - сказал в свою очередь Мамута.

Экономический кризис

"Мы столкнулись с совершенно беспрецедентной ситуацией. Такого кризиса, такой природы никогда не было, и нам приходится многие вещи на ходу придумывать, на ходу внедрять и на ходу совершенствовать, потому что нет готовых решений. И здесь, вы правы, хотелось бы, чтоб все это происходило автоматически, но, к сожалению, сейчас очень велика доля ручного управления, доля ручной работы. Постепенно в ходе достройки в этой ручной работе, механизмы будут становиться все более и более совершенными, но на это нужно тратить сейчас наше время и наши усилия", - сказал он

В понедельник стало известно, что Альфа-банк разослал своим клиентам письмо, где сообщил о временном ограничении выдачи ипотечных кредитов сотрудникам компаний, отрасли деятельности которых наиболее пострадали от кризиса. К таким отраслям, в частности, банк отнес транспорт, спорт, развлечения, организацию мероприятий, здравоохранение, фитнес, косметологию, негосударственное допобразование, образование, туризм, гостиничный и ресторанный бизнес.

ЦБ предостерег банки

Председатель ЦБ Эльвиры Набиуллина на следующий день заявила, что Банк России мониторит взаимодействие банков с клиентами, пострадавшими из-за пандемии коронавируса. Если кредитные организации используют предоставленные послабления для защиты своей прибыли, а не на поддержку кредитования, ЦБ будет реагировать, в том числе, через регулирование, предупредила она.

Через несколько часов после заявления главы ЦБ Альфа-банк опроверг ограничение кредитования занятых в определенных отраслях граждан, хотя в понедельник представитель банка и сотрудник поддержки официально сообщили эту информацию журналу Forbes. "Вчера в СМИ распространилась информация о значительном ограничении выдачи ипотечных кредитов Альфа-банком для клиентов, работающих в наиболее пострадавших от кризиса отраслях. Эта информация не соответствует действительности. Альфа-банк использует современные и умные методики для оценки кредитоспособности каждого клиента, они учитывают сотни факторов", - говорилось в пресс-релизе банка.

ЦБ РФ коронавирус

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