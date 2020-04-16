Рынок акций РФ открылся ростом индексов МосБиржи и РТС вслед за фондовым Китаем

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов в четверг корректируется вверх вслед за фондовым Китаем после отката накануне, хотя сигналы с большинства внешних бирж остаются негативными; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов прибавили 0,6-1,2% во главе с бумагами "Полюса".

К 10:01 по Москве индекс МосБиржи составил 2513,99 пункта (+0,6%), индекс РТС - 1059,19 пункта (+1,2%); цены большинства основных "фишек" на Московской бирже выросли в пределах 2,3%. Доллар просел до 74,72 рубля (-0,09 рубля).

Подорожали рублевые акции ПАО "Полюс" (+2,3%), "Яндекса" (+1,6%), МосБиржи (+1,3%), "Россетей" (+1,2%), "Интер РАО" (+1,1%), ВТБ (+1,1%), "Аэрофлота" (+1,1%), "Магнитогорского металлургического комбината" (+1,1%), "РусАла" (+1%), "Газпрома" (+0,9%).

Подросли ГДР Etalon Group (+1,2%, до 87,38 рубля) на новостях, что акционеры компании одобрили программу buyback до 10% GDR. Продолжительность владения выкупленными GDR не может превышать двух лет. Минимальная цена приобретения - 0,00005 фунта стерлингов за GDR (или эквивалент в долларах США или рублях на момент покупки). Максимальная цена приобретения GDR не должна превышать более чем на 5% среднюю рыночную цену приобретения GDR компании в течение последних пяти биржевых сессий (на Лондонской фондовой бирже или "Московской бирже").

Просели бумаги "Мечела" (-1,4%), "НОВАТЭКа" (-0,4%), "Газпром нефти" (-0,2%).

По оценке ведущего аналитика компании "Олма" Антона Старцева, данные технического анализа указывают на возможность углубления коррекции вниз с выходом к психологически важному уровню 1000 пунктов по индексу РТС. Негативное влияние глобальных ограничительных мер на экономику все больше проявляется в фактических данных: крупные американские банки сообщили о существенном снижении чистой прибыли в первом квартале, а оборот розничной торговли в США в марте упал на 8,7% к февралю.

Тем временем президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, как сообщается, уже в четверг может представить план смягчения ограничительных мер, что может дать трейдерам повод для осторожного оптимизма. К неблагоприятным новостям можно отнести рост дневного прироста числа зараженных COVID-19 (после периода стабилизации) в Испании, Германии и Бразилии.

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков, прогнозы от МВФ по падению мировой экономики на 3% в текущем году, а также мрачный доклад МЭА, обещающий сокращение спроса на нефть в 2020 году на 9,3 млн б/с, означают, что до середины будущего года можно не ждать возвращения рынка нефти к прежнему состоянию.

В Великобритании ждут провал ВВП в II квартале на 35%, в США индекс производственной активности ФРБ Нью-Йорка провалился до минус 78,2 пункта в апреле, что является абсолютным минимумом за всю историю показателя. Коррекция может продолжиться до тех пор, пока ленты экономических новостей не наполнятся сообщениями об ослаблении карантинных мер и оживлении экономики.

Прогнозы МВФ по поводу падения мирового ВВП в текущем году не столь негативные, как у некоторых банков, но это доказывает долгосрочные последствия текущей пандемии. "Бежевая книга" ФРС сообщает о резком ухудшении ситуации в региональных экономиках США, а также отражает ожидания бизнеса по поводу дальнейшего ухудшения условий в ближайшие месяцы.

Нефть пытается подрасти, хотя снижение добычи в США на 100 тыс. б/с за прошлую неделю (до 12,3 млн б/с) является слабым утешением. Тем временем, в Бразилии начали работы по заморозке добычи на 62 морских платформах. На рынке также рассчитывают на дальнейшее падение буровой активности в США, поскольку текущее состояние свободных хранилищ не позволяет поддерживать добычу на прежних уровнях.

Динамика китайского рынка акций говорит о том, что у местных инвесторов постепенно растет уверенность в преодолении COVID-19 кризиса. На рынке акций в четверг растет вероятность технического отскока после слишком сильных распродаж накануне, считает Кочетков.

В США индексы накануне снизились на 1,4-2,2%, поскольку пессимистичные статистические данные и слабые результаты крупных банков усилили опасения по поводу последствий пандемии коронавируса для американской экономики.

Розничные продажи в США в марте упали на 8,7% (максимальное падение за все время с начала ведения статистики в 1992 году), при прогнозах снижения на 8% после просадки на 0,4% в феврале. Индекс производственной активности Нью-Йорка Empire Manufacturing в апреле рухнул до минус 78,2 пункта (исторический минимум) при прогнозах снижения до минус 35 пунктов с мартовских минус 21,5 пункта. Кроме того, промпроизводство в США в марте рухнуло на 5,4% (максимальное падение с января 1946 года) при прогнозах снижения на 4%.

Председатель Федерального резервного банка (ФРБ) Сан-Франциско Мэри Дейли считает, что выход из кризиса, вызванного пандемией коронавируса, вряд ли будет быстрым, даже если в ближайшее время удастся предотвратить угрозу распространения заболевания.

Она отметила, что возврат экономики к докризисному уровню не произойдет сразу. Потребуется время, прежде чем правительственные ограничения, введенные из-за распространения COVID-19, будут сняты, а население вновь обретет уверенность в том, что можно безопасно выходить на улицу.

Президент Трамп ранее заявлял, что общественные ограничения могут начать снимать еще до 1 мая. Трамп полагает, что страна прошла пик новых случаев заражения коронавирусом COVID-19. "Борьба продолжается. Согласно общенациональным данным, вероятно, мы прошли пик количества новых случаев", - сказал он.

В Азии в четверг также преобладает негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 1,3%, гонконгский Hang Seng теряет 0,4%, китайский Shanghai Composite подрос на 0,3%) из-за сохраняющихся опасений по поводу влияния пандемии на мировую экономику, однако "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 вырос на 0,7%).

Международный валютный фонд на этой неделе предупредил, что мировая экономика в 2020 году может столкнуться с наихудшей рецессией со времен Великой депрессии. По оценке аналитиков фонда, падение глобального ВВП может составить 3%.

Экономика Китая, откуда, как предполагается, и началось распространение COVID-19, по ожиданиям МВФ, в 2020 году останется в плюсе, хотя темп роста замедлится по сравнению с предыдущим прогнозом - 1,2% против 6%, а в 2021 году ее рост ускорится до 9,2% с ожидавшихся в январе 5,8%.

Экономика Японии в текущем году снизится на 5,2% (предыдущая оценка - рост на 0,7%), в 2021 году вырастет на 3% (0,5%).

Нефть утром в четверг остается слабой после обвала накануне, вызванного данными о росте запасов нефти в США по итогам 12-й недели подряд и прогнозом спроса от Международного энергетического агентства (МЭА); цена Brent находится вблизи уровня, отмечавшегося при закрытии рынка акций РФ в среду. Стоимость июньских фьючерсов на Brent к 10:01 по московскому времени составила $27,66 за баррель (-0,1% и -6,6% накануне), июньская цена WTI - $26,52 за баррель (+1,8% и -1,2% в среду).

По данным Минэнерго США, запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 10 апреля, подскочили на 19,2 млн баррелей при прогнозах роста на 10,1 млн баррелей. Добыча нефти в США на прошлой неделе сократилась на 100 тыс. баррелей в сутки (б/с) - до 12,3 млн б/с.

По прогнозу МЭА, мировой спрос на нефть сократится на рекордные 9,3 млн б/с в 2020 году. В апреле, по оценкам МЭА, глобальный спрос на нефть будет на 29 млн б/с меньше, чем годом ранее, а во втором квартале - на 23,1 млн б/с ниже год к году. МЭА также ожидает, что в мае закончатся свободные мощности нефтехранилищ.