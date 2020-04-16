Курс рубля к доллару немного вырос после обвала в среду

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Курс рубля к доллару и евро слабо растет в четверг утром на Московской бирже в рамках коррекции после сильного падения по итогам предыдущих торгов.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 74,4-74,81 рубля за доллар. По итогам первой минуты торгов курс снизился на четыре копейки, до 73,77 рубля за доллар. Евро подешевел на 22,5 копейки, до 81,43 рубля. Бивалютная корзина ($0,55 и 0,45 евро) подешевела на 12,33 копейки к уровню закрытия среды, до 77,76 рубля.

Доллар при этом в первую минуту торгов оказался на 1,0555 рубля выше уровня действующего официального курса, евро - на 75,69 копейки выше официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль немного повышается к доллару и евро на старте торгов в рамках коррекции после падения накануне. Участники торгов надеются на постепенное улучшение ситуации с пандемией коронавируса. Так, в ряде стран ЕС на этой неделе приступают к снятию некоторых ограничительных мер, введенных ранее в рамках борьбы с распространением коронавируса, сообщают европейские СМИ.

В Испании, как сообщалось, в ряде регионов возобновляется экономическая деятельность, не связанная с товарами первой необходимости. В частности, разрешено вновь начать работу компаниям, связанным со строительством, тяжелой промышленностью, услугами в сфере безопасности, ремонта.

В Италии при соблюдении повышенных санитарных мер открываются книжные, канцелярские магазины, а также магазины по продаже детской одежды. Послабления различаются в зависимости от региона.

Со вторника в Австрии открылись небольшие магазины и сервисы. В Чехии ослаблять режим ограничительных мер начали еще на прошлой неделе, со вторника в этой стране даже снимается запрет на поездки в другие страны для сотрудников, занятых на работе в "жизненно важных сферах инфраструктуры".

Другие страны, такие как Великобритания и Франция, не планируют смягчать ограничения, введенные из-за распространения COVID-19, раньше мая.

В мире на 08:00 утра 16 апреля по Москве, по данным университета Джонса Хопкинса, было зафиксировано 2 064 115 случаев заражения коронавирусом, погибли 132 020 заболевших. За сутки число зараженных выросло на 81 834 человек, число летальных исходов - на 5 298. В предыдущие сутки рост числа заразившихся составлял 61 269, жертв инфекции - 7 036.

По числу заболеваний и летальных случаев в мире лидируют США, умерли 30 925 заразившихся (плюс 4884 за сутки), выявлено 639 055 заражений (плюс 29 648 за сутки).

Цены на нефть эталонных марок не демонстрируют единой динамики в четверг после сильного падения накануне, вызванного данными о росте запасов нефти в США по итогам 12-й недели подряд и прогнозом спроса от Международного энергетического агентства (МЭА).

К 10:00 по Москве июньские фьючерсы на Brent дешевели в Лондоне на 0,07% до $27,67 за баррель. В среду они подешевели на 6,6% до минимума 1 апреля. Майские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) на 0,47% - до $19,98 за баррель. Накануне их стоимость снизилась на 1,2% и установилась на минимальной отметке с февраля 2002 года, свидетельствуют данные Dow Jones Market Data.

По данным Минэнерго США, запасы нефти в стране за неделю, завершившуюся 10 апреля, подскочили на 19,2 млн баррелей, сообщило в среду Минэнерго страны. Эксперты, опрошенные S&P Global (Platts, в среднем прогнозировали рост на 10,1 млн баррелей.

МЭА объявило в среду, что прогнозирует, что мировой спрос на нефть сократится на рекордные 9,3 млн б/с в 2020 году. В апреле, по оценкам МЭА, глобальный спрос на нефть будет на 29 млн б/с меньше, чем годом ранее, а во втором квартале - на 23,1 млн б/с ниже год к году. МЭА также ожидает, что в мае закончатся свободные мощности нефтехранилищ.