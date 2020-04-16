ФАС предложила не индексировать тарифы на газ для населения в июле

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ обратилась в правительство с предложением не индексировать с июля тарифы на газ для населения, сообщил в ходе видеоконференции Совета Федерации заместитель руководителя службы Виталий Королев.

"Тарифы на газ являются базовыми затратами, которые несут потребители в этой ситуации. С такой инициативой мы выступили", - сказал Королев.

Ранее ФАС опубликовала проекты приказов об увеличении цен на газ для населения и для промышленных потребителей с 1 июля 2020 года на 3%, как это и предусмотрено макропрогнозом. Однако "учитывая сложившуюся экономическую ситуацию, связанную с распространением... COVID-19, ФАС России предлагает временно заморозить индексацию оптовых цен на газ для населения", отмечала служба.