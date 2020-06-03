Производители удобрений попросили правительство заморозить внутренние цены на газ

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Российская ассоциация производителей удобрений попросила правительство заморозить внутренние цены на газ до конца 2020 года, сообщил глава объединения, гендиректор "Фосагро" Андрей Гурьев.

Производители также попросили наладить контроль за тем, чтобы оптовые цены для российских потребителей не становились выше цен для зарубежных компаний

"Я думаю, цены на газ для российских предприятий однозначно не должны превышать цены для потребителей за рубежом, - сказал он. - Мы говорим о неком тактическом и краткосрочном режиме. В конечном итоге мы видим, что цены на энергоресурсы должны быть выше сегодняшних значений, и ситуация должна выправиться", - подчеркнул Гурьев.

По его словам, ассоциация скоро должна получить ответ чиновников.