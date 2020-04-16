Мишустин попросил банки быстрее включиться в выдачу беспроцентных кредитов

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Премьер-министр РФ Михаил Мишустин попросил банки как можно быстрее включиться в программу выдачи беспроцентных кредитов малым предприятиям из отраслей, пострадавших от пандемии коронавируса.

"Также сейчас мы готовим расширение программы беспроцентных кредитов на выплату зарплаты всем предприятиям из наиболее пострадавших отраслей. 75% таких кредитов будут обеспечены гарантиями госкорпорации "ВЭБ.РФ"", - сказал Мишустин.

По его словам, сейчас в программе участвуют пять банков, еще 25 смогут выдавать такие кредиты в ближайшее время.

"На рассмотрении в банках заявки более чем на 3,5 млрд рублей, но этого мало. Программа рассчитана на 150 млрд рублей. Еще раз прошу банки, руководителей финансовых организаций обратить внимание на эту меру, как можно быстрее включиться в эту программу", - сказал премьер-министр.