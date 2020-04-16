Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:32Заразились
на 16.04В России 27 938+3 448В мире 2 056 055+79 863

Мишустин попросил банки быстрее включиться в выдачу беспроцентных кредитов

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Премьер-министр РФ Михаил Мишустин попросил банки как можно быстрее включиться в программу выдачи беспроцентных кредитов малым предприятиям из отраслей, пострадавших от пандемии коронавируса.

В РоссииПрезидент предложил выдавать бизнесу беспроцентные зарплатные кредиты под гарантии ВЭБаЧитать подробнее

"Также сейчас мы готовим расширение программы беспроцентных кредитов на выплату зарплаты всем предприятиям из наиболее пострадавших отраслей. 75% таких кредитов будут обеспечены гарантиями госкорпорации "ВЭБ.РФ"", - сказал Мишустин.

По его словам, сейчас в программе участвуют пять банков, еще 25 смогут выдавать такие кредиты в ближайшее время.

"На рассмотрении в банках заявки более чем на 3,5 млрд рублей, но этого мало. Программа рассчитана на 150 млрд рублей. Еще раз прошу банки, руководителей финансовых организаций обратить внимание на эту меру, как можно быстрее включиться в эту программу", - сказал премьер-министр.

Михаил Мишустин

Новости по теме

Новости

Мишустин предложил отказаться от единого списка системообразующих компаний

Мишустин предложил отказаться от единого списка системообразующих компаний

Источник узнал, что добыча нефти в РФ после новой сделки ОПЕК+ почти не изменилась

COVID-19: вне карантина только санкции. Обзор.

COVID-19: вне карантина только санкции. Обзор.

Продажи британских ритейлеров в марте рухнули до минимума за 25 лет

Продажи британских ритейлеров в марте рухнули до минимума за 25 лет

Курс рубля к доллару немного вырос после обвала в среду

Владимир Потанин стал богатейшим российским бизнесменом по версии Forbes

Владимир Потанин стал богатейшим российским бизнесменом по версии Forbes

Что случилось этой ночью: четверг, 16 апреля

Правительство РФ рассмотрит второй пакет антикризисных мер

Рынок акций РФ в среду рухнул ниже 2500п по индексу МосБиржи

Рубль вечером падает к доллару и евро на фоне очередного обвала нефти

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');