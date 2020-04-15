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Президент предложил выдавать бизнесу беспроцентные зарплатные кредиты под гарантии ВЭБа

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин предложил новую схему по выдаче беспроцентных шестимесячных кредитов бизнесу на выплату зарплат. Он отметил, что программа, предложенная правительством, на практике оказалась неэффективной.

Экономический кризис

По его словам, получить такой кредит оказалось трудно, банки неактивно шли навстречу компаниям.

Чтобы повысить доступность этой меры поддержки, он предложил, чтобы не менее 75% объема таких зарплатных кредитов обеспечивались гарантией ВЭБа.

Он также предложил дать доступ к таким кредитам не только мелкому, но и среднему и крупному бизнесу.

Ранее на этом совещании Путин предложил выдать малым и средним предприятиям из наиболее пострадавших отраслей безвозмездную помощь на решение самых насущных проблем - на выплату зарплат и сохранение уровня зарплатных выплат за апрель и май. Условием для предоставления такой помощи он назвал сохранение не менее 90% сотрудников.

Выплачивать компаниям государство будет из расчета по 12 000 на человека в месяц по численности работников на 1 апреля.

Сначала право на выдачу беспроцентных зарплатных кредитов получили Сбербанк и ВТБ, они с прошлой недели начали выдавать такие займы. 8 апреля к ним присоединились МСП-банк, Промсвязьбанк, Газпромбанк, Альфа-банк и "ФК Открытие". Затем ЦБ пообещал разрешить подключиться к этой программе до 90 банков, которые получат возможность получать от регулятора льготные деньги под 4% годовых. Правительство обещало выдать на эти цели субсидию банкам в размере 2,5 млрд рублей.

Владимир Путин коронавирус ВЭБ

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