Источник узнал, что добыча нефти в РФ после новой сделки ОПЕК+ почти не изменилась

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Среднесуточная добыча нефти и газоконденсата в России в первые две недели апреля составила 1534,9 тыс. тонн (в пересчете с коэффициентом 7,33 - 11,25 млн баррелей в сутки), сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с данными статистики; добыча нефти в РФ после заключения новой сделки ОПЕК+ почти не изменилась.

Этот уровень был на 6 тыс. тонн меньше, чем в марте, то есть на 0,4%. При этом даже после заключения сделки ОПЕК+, в результате которой России придется снизить добычу только нефти, без конденсата, примерно на 18% от уровня апреля, статистика показывает, что добыча общего показателя (нефть плюс конденсат) почти не изменилась.

Сделка ОПЕК+ была заключена 12 апреля, и с тех пор добыча составляла 1538-1539 тыс. тонн, в то время как на неделе, предшествующей событию, добыча варьировалась на уровне 1530-1532 тыс. тонн в сутки.