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Аналитики ОПЕК спрогнозировали падение спроса на нефть в 2020 году на 6,8 млн б/с

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Спрос на нефть в 2020 году снизится на 6,8 млн баррелей в сутки и составит 92,82 млн б/с, считают аналитики ОПЕК.

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Наибольшее падение из-за пандемии COVID-19 ожидается во втором квартале. Так, во втором квартале, говорится в ежемесячном отчете ОПЕК, спрос составит 86,7 млн б/с, в третьем квартале величина спроса оценивается в 94,28 млн б/с, в четвертом - 97,3 млн б/с.

В отчете также отмечается, что поставки нефти из стран, не входящих в ОПЕК, в 2020 году составят 63,47 млн б/с по сравнению с 64, 97 млн б/с в 2019 году.

При этом, наибольшее падение придется на Россию, которая снизит поставки на 1,3 млн б/с - до 10,14 млн б/с (с учетом конденсата). США снизят свою добычу на 150 тыс. б/с - до 18,25 млн б/с (с учетом конденсата). Также в 2020 году ожидается падение добычи в Норвегии, Бразилии, Гайане и Австралии.

Ранее в четверг стало известно, что добыча нефти в РФ почти не изменилась после новой сделки ОПЕК+. Об этом "Интерфаксу" сообщил источник, знакомый с данными статистики.

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