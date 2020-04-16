Снижение производства бензина в России ускорилось до 14,6%

Фото: Александр Рюмин/ТАСС

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Производство нефтепродуктов в России с 6 по 12 апреля ускорило снижение по сравнению с предыдущей неделей (30 марта - 5 апреля).

Согласно данным Росстата, на минувшей неделе снижение производства бензина составило 14,6% (до 616,1 тыс. тонн), тогда как неделей ранее оно было на уровне 9%.

Производство дизельного топлива тоже снижается, но не настолько динамично: на минувшей неделе - на 1,7%, до 1,558 млн тонн, тогда как неделе ранее - на 2%.

Ранее в России было отмечено снижение цен на бензин. Это крайне редкое явление, которое было вызвано одновременно серьезным кризисом и значительным падением цен на нефть.