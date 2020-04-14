Цены на бензин на заправках России начали снижаться

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Розничные цены на бензин в России после четырех недель стабильности на прошлой неделе пошли вниз, свидетельствуют данные ЦДУ ТЭК.

Наиболее заметное снижение наблюдалось в Сибири: в Алтайском крае и республике Алтай цены на бензин Аи-92 и Аи-95 снизились на 40-45 копеек, в Красноярском крае - на 13-25 копеек, Кемеровской области - на 12-20 копеек, в республике Тыва - на 12-15 копеек. Бензин Аи-92 в Хакасии упал в цене на 55 копеек.

Кроме того, бензин дешевел по всему Уралу, но меньшими темпами - снижение до 15 копеек.

В Якутии, где розничные цены на бензин являются самыми высокими, Аи-92 подешевел за неделю на 32 копейки - до 57,99 руб./л, Аи-95 - на 42 копейки, до 59,09 руб./л.

Кроме того, в Дагестане бензин подешевел на 34 копейки, в Ивановской области - на 5-13 копеек, в Тверской области - на 11-13 копеек, в Краснодарском крае - на 10-13 копеек, в Татарстане - на 6-18 копеек.

В результате средние цены в России на бензин Аи-92 снизились на 4 копейки - до 43,04 руб./л, Аи-95 - на 3 копейки - до 46,1 руб./л. Стоимость летнего дизтоплива в среднем по стране составляют 49,96 руб./л.

Снижение цен на заправках России - явление крайне редкое, которое может быть вызвано либо серьезным кризисом, либо значительным падением цен на нефть. В настоящее время оба обстоятельства совпали.

Из-за ценовых войн сначала началось снижение цен на нефть, а затем пандемия коронавируса усугубила проблемы. Снижение спроса на нефтепродукты происходит по всему миру, поскольку вирус вынудил многие страны ввести режим самоизоляции, что, в свою очередь, сильно сократило деловую активность населения. Россия не стала исключением.

На минувшей неделе ЦДУ ТЭК сообщило, что производство бензина в первые дни апреля упало на 19% - это рекордный уровень снижения не только с начала этого года, но и за последние несколько лет. Отгрузка на внутренний рынок также значительно снизилась - на 11,6%, до 554 тыс. тонн.

Министр энергетики России Александр Новак констатировал в конце прошлой недели снижение спроса на нефтепродукты на заправках России на 30%. Ряд отраслевых экспертов отмечал, что при худшем сценарии спрос на нефтепродукты может рухнуть до 70%. Между тем, в российских регионах, где в последние дни режим самоизоляции был немного ослаблен, последовало некоторое возрождение спроса на топливо.