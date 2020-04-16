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ФНС России предложила внести доходы каждой семьи в специальный реестр

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Сведение всех официальных данных о человеке в единый регистр позволит определять доходы каждого домохозяйства, заявил замруководителя ФНС Виталий Колесников.

"Приведение всех информационных систем к одному знаменателю будет рождать так называемый "золотой идеальный профиль", в котором будут обобщаться примерно 30 видов сведений от 12 основных поставщиков", - сказал Колесников в четверг на заседании комитета Госдумы, где рассматривался соответствующий проект закона.

Замглавы ФНС отметил, что "жизнь сегодня показала, особенно последние месяцы, что у нас нет нормального объективного счетного понятия семьи, домохозяйства".

"Реестр позволит выстроить на основании данных человека его семейные связи, соответственно, потом, используя информационные ресурсы других ведомств, можно будет рассчитать и доход семьи, среднедушевые доходы, поставить любые контроли, любые пороги и оказывать соответственно, правительству, президенту ту помощь, которая будет нужна именно в данном случае", - сказал Колесников.

Кроме того, он сообщил, что ко второму чтению законопроекта есть ряд изменений. "Они касаются защиты отдельных категорий лиц - судей, свидетелей и так далее. Эти действия могут осуществляться уже внутри реестра уполномоченными сотрудниками уполномоченных органов", - пояснил замглавы ФНС.

Он добавил, что "введено интересное понятие "идентификатора" - как некоего признака, указывающего на совокупность сведений о человеке в государственном информационном ресурсе".

"Законопроект мне самому все больше и больше нравится в процессе работы", - сказал Колесников.

Он также информировал, что Центр обработки данных (ЦОД), в котором будут обрабатываться сведения регистра населения, будет расположен в городе Городец Нижегородской области.

В четверг комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи одобрил для второго чтения соответствующий правительственный законопроект "О едином федеральном информационном регистре, содержащем сведения о населении РФ".

"В условиях коронавирусной инфекции очевидно, что нам такого закона не хватает", - сказал глава комитета Александр Хинштейн.

В соответствии с проектом закона в федеральный регистр о населении будут включаться базовые (фамилия, имя, отчество (при наличии), дата и место рождения и смерти, пол, реквизиты записи акта гражданского состояния о рождении и смерти, СНИЛС, ИНН и иные) и дополнительные (семейное положение, родственные связи и иные) сведения о физическом лице.

Ресурс будет формироваться на основе сведений о гражданах РФ и иных лицах, определенных проектом федерального закона, содержащихся в иных государственных и муниципальных информационных ресурсах органов госвласти, органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами.

Согласно положениям проекта, федеральный ресурс о населении формируется и ведется ФНС России.

ФНС России

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