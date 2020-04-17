Дума приняла во II чтении законопроект о создании единой базы данных о населении

Реестр позволит посчитать доходы каждой семьи в стране

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Госдума в пятницу приняла во втором чтении законопроект о создании единого федерального информационного регистра, содержащего сведения о населении РФ.

Сведение всех официальных сведений о человеке в единый регистр позволит определять доходы каждого домохозяйства, заявил замруководителя Федеральной налоговой службы Виталий Колесников. По его словам, приведение всех информационных систем к одному знаменателю будет составлять так называемый "золотой идеальный профиль", в котором будут обобщаться примерно 30 видов сведений от 12 основных поставщиков.

Замглавы ФНС отметил, что "жизнь сегодня показала, особенно последние месяцы, что у нас нет нормального объективного счетного понятия семьи, домохозяйства".

"Реестр позволит выстроить на основании данных человека его семейные связи, соответственно, потом, используя информационные ресурсы других ведомств, можно будет рассчитать и доход семьи, среднедушевые доходы, поставить любые контроли, любые пороги и оказывать соответственно, правительству, президенту те помощи, которые будут нужны именно в данном случае", - сказал Колесников.

Кроме того, он сообщил, что ко второму чтению законопроекта есть ряд изменений. "Они касаются защиты отдельных категорий лиц - судей, свидетелей и так далее. Эти действия могут осуществляться уже внутри реестра уполномоченными сотрудниками уполномоченных органов", - пояснил замглавы ФНС.

Он добавил, что "введено интересное понятие "идентификатора" - как некоего признака, указывающего на совокупность сведений о человеке в государственном информационном ресурсе".

По его словам, Центр обработки данных (ЦОД) сведений регистра населения будет находиться в городе Городец Нижегородской области.

В соответствии с проектом закона в федеральный регистр о населении будут включаться базовые (фамилия, имя, отчество (при наличии), дата и место рождения и смерти, пол, реквизиты записи акта гражданского состояния о рождении и смерти, СНИЛС, ИНН и иные) и дополнительные (семейное положение, родственные связи и иные) сведения о физическом лице.

Согласно положениям проекта, формированием и ведением федерального ресурса о населении будет заниматься ФНС.