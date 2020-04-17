Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:55Заразились
на 17.04В России 32 008+4 070В мире 2 152 647+96 592

Дума приняла во II чтении законопроект о создании единой базы данных о населении

Реестр позволит посчитать доходы каждой семьи в стране

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Госдума в пятницу приняла во втором чтении законопроект о создании единого федерального информационного регистра, содержащего сведения о населении РФ.

Сведение всех официальных сведений о человеке в единый регистр позволит определять доходы каждого домохозяйства, заявил замруководителя Федеральной налоговой службы Виталий Колесников. По его словам, приведение всех информационных систем к одному знаменателю будет составлять так называемый "золотой идеальный профиль", в котором будут обобщаться примерно 30 видов сведений от 12 основных поставщиков.

ЭкономикаФНС России предложила внести доходы каждой семьи в специальный реестрЧитать подробнее

Замглавы ФНС отметил, что "жизнь сегодня показала, особенно последние месяцы, что у нас нет нормального объективного счетного понятия семьи, домохозяйства".

"Реестр позволит выстроить на основании данных человека его семейные связи, соответственно, потом, используя информационные ресурсы других ведомств, можно будет рассчитать и доход семьи, среднедушевые доходы, поставить любые контроли, любые пороги и оказывать соответственно, правительству, президенту те помощи, которые будут нужны именно в данном случае", - сказал Колесников.

Кроме того, он сообщил, что ко второму чтению законопроекта есть ряд изменений. "Они касаются защиты отдельных категорий лиц - судей, свидетелей и так далее. Эти действия могут осуществляться уже внутри реестра уполномоченными сотрудниками уполномоченных органов", - пояснил замглавы ФНС.

Он добавил, что "введено интересное понятие "идентификатора" - как некоего признака, указывающего на совокупность сведений о человеке в государственном информационном ресурсе".

По его словам, Центр обработки данных (ЦОД) сведений регистра населения будет находиться в городе Городец Нижегородской области.

В соответствии с проектом закона в федеральный регистр о населении будут включаться базовые (фамилия, имя, отчество (при наличии), дата и место рождения и смерти, пол, реквизиты записи акта гражданского состояния о рождении и смерти, СНИЛС, ИНН и иные) и дополнительные (семейное положение, родственные связи и иные) сведения о физическом лице.

Согласно положениям проекта, формированием и ведением федерального ресурса о населении будет заниматься ФНС.

Госдума

Новости по теме

Новости

Володин обещал проверить, есть ли гражданство США у депутата Парфенова

Пандемия коронавируса

Россия перебросит военных из Крыма в Абхазию для помощи в борьбе с коронавирусом

ФНС расширила мораторий на банкротство на стоматологии, музеи и зоопарки

ФНС расширила мораторий на банкротство на стоматологии, музеи и зоопарки

Набиуллина заметила небольшое восстановление экономической активности в России

В Москве за сутки коронавирус выявлен у 1959 человек

Россиянам для счастья в самоизоляции оказалось нужно вдвое меньше денег, чем "на свободе"

Число случаев COVID-19 в России превысило 32 тысячи

Число случаев COVID-19 в России превысило 32 тысячи

"Аэрофлот" объяснил прекращение продажи билетов за рубеж

Всероссийские проверочные работы в школах перенесены на следующий учебный год

В Якутии объявили карантин на Чаяндинском месторождении "Газпрома"

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');