Saudi Aramco с 1 мая снизит добычу до обговоренного сделкой ОПЕК+ уровня

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Saudi Aramco с первого мая снизит добычу до 8,5 млн баррелей в сутки (б/с), говорится в сообщении компании.

Страны ОПЕК+ в воскресенье договорились снизить нефтедобычу и призвать основных производителей, не входящих в альянс, обеспечить соразмерный и своевременный вклад в усилия по стабилизации нефтяного рынка.

Так, в мае-июне снижение нефтедобычи странами ОПЕК+ составит 9,7 млн б/с (на 23%), с июля до конца 2020 года - 7,7 млн б/с (на 18%), далее, до мая 2022 года - 5,7 млн б/с (на 14%).

База отсчета квот - октябрь 2018 года, за исключением России и Саудовской Аравии для которых она составит 11 млн б/с. Страна должна снизить нефтедобычу на 2,5 млн б/с - до 8,5 млн б/с.