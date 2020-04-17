ЦБ принял ряд послаблений валютного контроля

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Совет директоров Банка России в пятницу принял решение о ряде послаблений в сфере валютного контроля, сообщила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в пятницу.

О решениях будет сообщено в пресс-релизе, который будет опубликован после пресс-конференции. Новые меры, в частности, касаются расширения возможностей реструктуризации кредитов для компаний и граждан, включения в программу рефинансирования кредитов МСП факторинга, послаблений в сфере валютного контроля, связанных с ограничительными мерами, и так далее, сказала она.

"Ключевая мера в сфере реструктуризации - это распространение регуляторных послаблений по резервам для реструктурируемых кредитов на все отрасли, не на только пострадавшие. В случае если до начала ограничительных мер у заемщика было высокое кредитное качество", - сказала глава ЦБ.

Одна из мер касается самих банков. Чтобы облегчить им привлечение фондирования, базовая ставка в систему страхования вкладов будет снижена с 0,15% до 0,1% до конца 2020 года.