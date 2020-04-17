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Набиуллина назвала "вертолетные деньги" и "количественное смягчение" неактуальными для России

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Меры "количественного смягчения" и тем более активные прямые вливания в экономику из средств Центробанка - так называемые "вертолетные деньги", не актуальны для России, считает председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

Экономический кризис

По ее мнению, сейчас хватает стандартных инструментов денежно-кредитной политики.

"Покупка на рынке ценных бумаг и гособлигаций центральными банками - это нестандартные меры, это мера "количественного смягчения". И обычно ее применяют страны, которые уже исчерпали возможность применения стандартных мер, у которых ставки около 0% или даже в отрицательной зоне. И им нужно принимать меры для того, чтобы повышать инфляцию, возвращать инфляцию к цели в странах, где очень низкая инфляция. У нас такой ситуации нет: у нас ключевая ставка пока 6%. И у нас есть все возможности для того, чтобы использовать стандартные инструменты денежно-кредитной политики", - сказала она.

"В таких сложных условиях адресная, прямая поддержка - одна из мер, и наше правительство применяет эти меры, увеличивая пособие по безработице и выдавая гранты компаниям для выплаты заработных плат, для того, чтобы поддержать доход граждан, и другие адресные меры семьям с детьми. Поэтому это абсолютно нормально, но это все находится в компетенции правительства и бюджетных решений", - добавила председатель ЦБ.

Она отметила, что в отношении ЦБ "иногда обсуждают и путают прямые выплаты с так называемыми "вертолетными деньгами".

"И как раз прямые выплаты - возможны, нужны в таких условиях. Но "вертолетные деньги" как способ проведения денежно-кредитной политики и нестандартный способ, когда исчерпаны, по сути дела, даже возможности таргетированного "количественного смягчения", когда центральные банки покупают разного рода облигации, не только государственные, но уже и "мусорного" рейтинга - эта тема обсуждается, но для нас как инструмент проведения денежно-кредитной политики - он, конечно, совершенно не актуален", - считает Набиуллина.

"Еще раз - прямые выплаты как элемент социальной поддержки - безусловно, в таких условиях должен быть, но "вертолетные деньги" и через денежно-кредитную политику - это совершенно другое, и в этом нет никакой необходимости в наших условиях", - отметила она.

Термин "вертолетные деньги" (helicopter money) восходит к экономисту Милтону Фридману, который в 1969 году первым сформулировал эту концепцию в работе "Оптимальное количество денег". По мнению Фридмана, центральные банки всегда имеют возможность увеличить денежную массу за счет вновь напечатанных банкнот. Его идея в том, что увеличить инфляцию и стимулировать экономическую активность можно с помощью передачи денег непосредственно домохозяйствам (словно разбрасывая купюры с вертолета, как когда-то листовки), которые, располагая более значительными средствами, будут активнее их тратить.

Эльвира Набиуллина Банк России коронавирус Милтон Фридман

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