В ЦБ признали, что пока уровень одобрения беспроцентных кредитов на зарплату низкий

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Уровень одобрения беспроцентных кредитов малому бизнесу на выдачу заработной платы пока составляет 30%, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе онлайн-пресс-конференции.

Зарплатные кредиты в рамках этой программы пока идут слабо, признала она.

При этом глава ЦБ отметила, что по сравнению с прошлой неделей объем выдач вырос в 10 раз.

"Мы учитываем, что, по расчетам, запрос на эту программу на малых предприятиях из пострадавших секторов должен составлять около 20 млрд рублей в месяц. Выданный сейчас 1,1 млрд рублей - это, конечно, крайне мало. Процент одобренных заявок около 30%", - сказала она.

По данным ЦБ, объем поданных заявок составил 11 млрд рублей, одобренных - 3,5 млрд рублей, выдано чуть больше миллиарда рублей.

"Мы рассчитываем, что увеличение числа банков, подключенных к программе "кредиты на зарплату" (сейчас их 5, неделю назад было 3), а также решение проблемы с выделением гарантий ВЭБа широкому к

ругу банков существенно ускорят процесс. Прежде всего, мы ожидаем подключение к этой программе региональных банков, также мы считаем важным, что она будет расширена на средний бизнес. И это придаст программе необходимый импульс", - добавила Набиуллина.

Ранее глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников проверил работу банков по работе с пострадавшими от пандемии компаниями, убедившись на личном опыте в сложности получения беспроцентного кредита для выплаты заработных плат.

"Решил проверить это лично. Позвонил в два крупнейших банка. В одном оператор горячей линии ответил, что правительство якобы еще не подписало постановление. В другом пообещали выдать кредит, но... в мае. Обратил на это внимание руководства банков", - описал свой неудачный опыт взять кредит глава Минэкономразвития.