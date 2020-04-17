Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:39Заразились
на 17.04В России 32 008+4 070В мире 2 152 647+96 592

Депутаты разрешили компаниям отказаться от моратория на банкротство ради дивидендов

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Госдума приняла в третьем чтении закон, разрешающий подпавшим под действие моратория на банкротство компаниям отказаться от него. Это позволит им выплачивать дивиденды и распределять прибыль между своими учредителями.

Экономический кризис

Речь идет о поправках в закон о несостоятельности. Чтобы выйти из-под действия моратория, компаниям нужно будет внести соответствующее заявление в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве. В случае продления правительством моратория сделанный ранее отказ от него будет автоматически аннулироваться, но компании вправе подать повторное заявление.

Такие поправки позволят компаниям избежать ограничений, которые на них накладывает мораторий на банкротство. В частности, во время действия моратория "защищенным" компаниям не разрешается выплачивать дивиденды, доходы по долям (паям), распределять прибыль между учредителями или участниками, выкупать либо приобретать размещенные акции или выплачивать действительную стоимость доли.

Кроме того, существует риск признания сделок, совершенных во время моратория, ничтожными. Такое решение будет принято судом, если дело о банкротстве компании будет возбуждено в течение трех месяцев после окончания моратория.

С 1 апреля вступил в силу закон, наделивший правительство правом вводить мораторий на возбуждение дел о банкротстве в исключительных случаях.

Ради смягчения последствий пандемии коронвируса правительство 6 апреля установило мораторий на возбуждение дел о банкротстве по заявлению кредиторов в отношении компаний из наиболее пострадавших от пандемии отраслей, а также системообразующих и стратегических предприятий.

В список попали в том числе "Татнефть", АО "Башнефтегеофизика", ПАО "НОВАТЭК", ООО "Мэйл.ру", ООО "Яндекс", ПАО "Новолипецкий металлургический комбинат". Из "стратегов", в частности, в опубликованном списке упоминаются ВТБ, международный аэропорт "Шереметьево", аэропорт "Кольцово". Всего в "мораторном" списке сейчас более 1,32 млн предприятий.

Татнефть Башнефтегеофизика НОВАТЭК ООО Мэйл.ру Яндекс НЛМК Кольцово Шереметьево Госдума коронавирус

Новости по теме

Новости

Банковские карты с истекшим сроком действия разрешили использовать до 1 июля

Банковские карты с истекшим сроком действия разрешили использовать до 1 июля

ФНС расширила мораторий на банкротство на стоматологии, музеи и зоопарки

ФНС расширила мораторий на банкротство на стоматологии, музеи и зоопарки

Набиуллина заметила небольшое восстановление экономической активности в России

"Аэрофлот" объяснил прекращение продажи билетов за рубеж

Пандемия коронавируса

Трамп подготовил план возвращения США к нормальной экономической жизни. Обобщение

Трамп подготовил план возвращения США к нормальной экономической жизни. Обобщение
Экономический кризис

Страховщики рассказали о плане действий по выходу из "коронавирусного" кризиса

В Якутии объявили карантин на Чаяндинском месторождении "Газпрома"

ВВП Китая в I квартале упал впервые с 1992 года из-за эпидемии коронавируса

Евросоюз создаст гарантийный фонд COVID-19 объемом в 25 млрд евро

РФ и Саудовская Аравия готовы расширить меры по стабилизации рынка нефти

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');