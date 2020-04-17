Депутаты разрешили компаниям отказаться от моратория на банкротство ради дивидендов

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Госдума приняла в третьем чтении закон, разрешающий подпавшим под действие моратория на банкротство компаниям отказаться от него. Это позволит им выплачивать дивиденды и распределять прибыль между своими учредителями.

Речь идет о поправках в закон о несостоятельности. Чтобы выйти из-под действия моратория, компаниям нужно будет внести соответствующее заявление в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве. В случае продления правительством моратория сделанный ранее отказ от него будет автоматически аннулироваться, но компании вправе подать повторное заявление.

Такие поправки позволят компаниям избежать ограничений, которые на них накладывает мораторий на банкротство. В частности, во время действия моратория "защищенным" компаниям не разрешается выплачивать дивиденды, доходы по долям (паям), распределять прибыль между учредителями или участниками, выкупать либо приобретать размещенные акции или выплачивать действительную стоимость доли.

Кроме того, существует риск признания сделок, совершенных во время моратория, ничтожными. Такое решение будет принято судом, если дело о банкротстве компании будет возбуждено в течение трех месяцев после окончания моратория.

С 1 апреля вступил в силу закон, наделивший правительство правом вводить мораторий на возбуждение дел о банкротстве в исключительных случаях.

Ради смягчения последствий пандемии коронвируса правительство 6 апреля установило мораторий на возбуждение дел о банкротстве по заявлению кредиторов в отношении компаний из наиболее пострадавших от пандемии отраслей, а также системообразующих и стратегических предприятий.

В список попали в том числе "Татнефть", АО "Башнефтегеофизика", ПАО "НОВАТЭК", ООО "Мэйл.ру", ООО "Яндекс", ПАО "Новолипецкий металлургический комбинат". Из "стратегов", в частности, в опубликованном списке упоминаются ВТБ, международный аэропорт "Шереметьево", аэропорт "Кольцово". Всего в "мораторном" списке сейчас более 1,32 млн предприятий.