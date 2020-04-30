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"Роснефть" предложила сохранить вознаграждения директорам на уровне 2019 года

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - "Роснефть" предложила акционерам сохранить вознаграждения членам совета директоров компании на уровне 2019 года, следует из проекта решения годового собрания акционеров.

Бывшему канцлеру ФРГ Герхарду Шредеру предлагается выплатить $600 000, Хамаду Рашиду Аль Моханнади - $530 000, Файзалу Алсуваиди - $530 000, Маттиасу Варнигу - $580 000, Олегу Вьюгину - $560 000, Ханс-Йоргу Рудлоффу - $580 000.

Членам совета директоров "Роснефти", являющимся государственными служащими (Андрею Белоусову, Александру Новаку), и председателю правления НК Игорю Сечину размеры вознаграждения за выполнение обязанностей членов совета директоров в 2019 году не указаны.

Бывший глава ВР Роберт Дадли сам отказывался от вознаграждений в совете директоров "Роснефти", руководствуясь внутренней политикой BP.

Годовое собрание акционеров компания проведет 2 июня. Оно впервые пройдет в заочной форме.

Совет директоров "Роснефти" предложил выплатить финальные дивиденды за 2019 год из расчета 18 рублей 7 копеек на одну акцию. Это позволит направить на дивиденды 50% чистой прибыли общества по стандартам МСФО, относящейся к акционерам НК (с учетом выплаты дивидендов по итогам I полугодия 2019 года).

Роснефть Игорь Сечин Герхард Шредер Боб Дадли Маттиас Варниг Андрей Белоусов Александр Новак

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