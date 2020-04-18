Как стресс-тест на COVID поможет телекому. Обзор.

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Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Практически сразу после объявления в РФ выходных дней из-за коронавируса операторы связи и провайдеры интернета стали фиксировать рост активности пользователей. Вполне логично: оставшись дома, россияне стали потреблять на треть больше трафика, чем до самоизоляции, а те, кто еще не подключал домашний интернет, поспешили это сделать.

Компании начали предлагать своим клиентам новые опции и пакетные предложения, обнулять подписки, а также активно продвигать услуги потенциальным абонентам. Кризис пройдет, а лояльность останется, решили они. К тому же мощности сетей позволили операторам поддержать уровень скорости и качества - компании достаточно много инвестировали в сети и оказались готовы к пиковым нагрузкам: ни одного крупного сбоя на сети с 28 марта, когда был введен режим изоляции, зафиксировано не было.

Телеком-отрасль в РФ успешно прошла и кризис 2008 года, и 2014 год (хотя переломные моменты не проходили совсем уж бесследно: то, как компании отвечали на вызовы эпохи, меняло складывавшуюся годами иерархию на рынке). Не исключено, что и из нынешнего она выйдет с небольшими потерями, а может даже и выиграет: связь давно уже настолько дешевая, а услуги стали настолько необходимыми, что эту статью расходов россияне будут резать в самую последнюю очередь.

Кто сильнее?

Уже после начала карантина Минкомсвязи запустило для россиян бесплатный доступ к социально-значимым ресурсам с домашних компьютеров. В дальнейшем эта практика будет расширена и на мобильные устройства. Кроме того, многие сервисы перестали брать абонентскую плату во время пандемии, и, как подчеркнул вице-премьер Дмитрий Чернышенко в своем онлайн-выступлении, россияне получили возможность "попробовать то, до чего раньше и не доходили руки".

Именно на этом аспекте акцентируют внимание операторы, заверяя инвесторов в устойчивости своих позиций. Даже если временно бизнес и понесет потери, взамен он получит лояльность существующих клиентов и приобретет новых.

Правда, операторы довольно осторожно дают прогнозы, потому что не знают, сколько будет длиться карантин. Некоторые заверения в устойчивости своих позиций дали МТС и VEON, но обе компании в основном убеждали инвесторов, что их сети готовы к повышенным нагрузкам. МТС в своем сообщении перечислила все инициативы по обнулению стоимости услуг. "Мы уверены в долгосрочной устойчивости нашего бизнеса", - отметила компания, основываясь на том убеждении, что услуги, которые сейчас оператор предлагает бесплатно, повысят лояльность абонентов в будущем и помогут привлечь новых пользователей.

VEON сделал упор на том, что компания способна обслуживать долг (хотя почти половина долга номинирована в долларах и евро, а основной доход оператор получает на рынках России, Пакистана и Украины), а сети компании достаточно хорошо подготовлены, чтобы пройти этот период повышенных нагрузок без сбоев. При этом результаты компании показывают негативную динамику уже несколько кварталов подряд (оператор пожинает плоды сокращения инвестиций в сети) и вряд ли смогут выправиться до конца 2020 года.

"Мы не ждем, что до IV квартала 2020 года у VEON будет значительное улучшение финансовых показателей в России при любом сценарии. Они, скорее всего, до IV квартала продолжат терять долю рынка, и выручка будет развиваться в негативном ключе. Только в IV квартале будет, возможно, рост, или, по крайней мере, нейтральная динамика", - предположил аналитик "Ренессанс Капитала" Александр Венгранович в ходе телефонной конференции.

VEON осенью прошлого года рассказал о намерении усилить позиции на российском рынке за счет дополнительных капвложений (без конкретных цифр). "Эффект от инвестиций в сеть - отложенный (...) это вопрос небыстрый", - объяснил Венгранович. Кроме того, VEON уже проходил подобную ситуацию в рамках развития бизнеса в 2012-2013 году, когда тоже были сокращены затраты на CAPEX - и после этого потребовалось 2 года на возврат абонентов, напомнил аналитик.

МТС, напротив, имеет все возможности для того, чтобы пережить пандемию без существенных негативных последствий для финансовых результатов, говорится в обзоре "Ренессанс Капитала". Хотя оператор и теряет выручку от международного роуминга (снижение с марта на 80%), но ее доля в общей структуре доходов составляет менее 2%.

Но в то же время какой-то дополнительный рост за счет увеличения потребления аналитикам не очевиден: трафик растет, главным образом, в пакетных предложениях без ограничения лимита, а значит, дополнительной выручки не принесет.

Эксперты Sova Capital также полагают, что МТС находится в довольно прочном положении по сравнению с VEON.

Устойчиво выглядит и "Ростелеком": у компании много клиентов в сегменте B2B и B2G (это более 40% выручки оператора), а также есть прирост подключений в сегменте B2C. "Мы видим рост потребности в цифровых сервисах в госсекторе и сегменте крупных корпоративных клиентов", - сообщил "Интерфаксу" финансовый директор компании Сергей Анохин.

Кроме того, "Ростелеком" мог бы извлечь и дополнительную выгоду из B2C за счет выросшего спроса на подключение широкополосного интернета и использования платформы Wink. Оператор дал своим абонентам возможность отсрочки оплаты услуг, правда, насколько эта отсрочка скажется на финансовых показателях, судить пока рано - основной период самоизоляции выпал на апрель, поэтому на итогах I квартала, которые оператор раскроет 19 мая, практически не скажется.

Повернуться может и тренд фиксированной телефонии. Ежегодное падение этого сегмента составляет около 10%, но карантин может его замедлить. "Остановится рост отключений фиксированной телефонии, потому что люди, оставшись дома, стали больше использовать стационарный телефон", - считает Венгранович. По его мнению, структура выручки "Ростелекома" оптимальна с точки зрения сценария длительного lockdown'а.

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Готовые мощности

Как говорится в подготовленном Nokia по итогам 2019 года отчете People & Planet Report, пандемия изменила контекст действий операторов - пропускные способности сетей перестали быть абстрактными техническими терминами, потому что технологии стали критически важными для многих сфер.

Но о том, чтобы увеличивать инвестиции в сети, операторы тоже не говорят. Можно предположить, что компании готовили свою инфраструктуру к запуску 5G, расширяя емкости, и, хотя сам вопрос запуска 5G за последний год нисколько не сдвинулся, эти действия пригодились компаниям сейчас.

Сети российских операторов оказались способными выдерживать увеличение нагрузки не потому, что они готовились к запуску 5G, считает аналитик Райффайзенбанка Сергей Либин. "Операторы инвестируют с опережением независимо от запуска 5G, то есть емкость не всегда заполнена на 100%. Сети строятся с расчетом на то, чтобы выдерживать пиковую нагрузку", - считает Либин.

Пока компании придерживаются тех прогнозов по CAPEX, которые приводили на 2020 год ранее. "Ростелеком" сообщил, что активно работает над масштабированием инфраструктуры с учетом роста объемов трафика. "Для этого мы проводим определенную перебалансировку инвестиционной программы", - рассказал Сергей Анохин.

По мнению Либина, компаниям могут и не потребоваться дополнительные инвестиции, так как постепенно распределение трафика будет нормализоваться.

"Всплеск возник, в основном, в жилых районах, а снижение было в офисных, то есть возникло временное перераспределение трафика. Но и увеличивать количество базовых станций в спальных районах не имеет смысла - со временем все вернутся в офисы, а в спальных районах останется избыток мощности", - говорит Либин.

Но вот проблему запуска в России 5G коронавирус вряд ли сдвинет с мертвой точки. "5G будет идти своим чередом. Там главное - это частоты", - считает Венгранович. А вопрос с частотами для этого стандарта пока завис.

Что касается "Мегафона" (компания стала частной, но продолжает публиковать финансовые результаты), то у рынка скептические ожидания в отношении его выручки. "Мегафон" уже показывает меньший APRU, чем Tele2, то есть постепенно переходит в статус дискаунтера, и практически не наращивает доходы от передачи данных, что является тревожным сигналом. "Возможно, их стратегия более долгоиграющая, и мы увидим постепенное улучшение ситуации в течение 2020 или 2021 года", - говорит Венгранович.

Розница

Правда, карантин может помочь операторам разобраться, наконец, с избыточной розницей за счет более агрессивного закрытия салонов. Сейчас операторы в связи с вынужденным прекращением работы торговых точек бросили все силы на развитие онлайн-продаж. Розничный сегмент является низкомаржинальным и давит на OIBDA, поэтому, как полагают аналитики, сокращение розницы сверх заявленных ранее планов положительно скажется на показателе.

Tele2, например, надеется, что абоненты за время закрытия магазинов в офлайне научатся покупать услуги и оборудование в интернете. Оператор рассчитывает, что после кризиса все цифровые каналы продаж вырастут минимум в 2 раза, а сейчас это 10% от всех продаж сим-карт новым клиентам, говорил ранее глава Tele2 Сергей Эмдин.

МТС планировала закрыть в 2020 году 300 розничных салонов. "Вымпелком" еще по итогам IV квартала сообщал о закрытии более 200 салонов, всего за прошлый и этот год оператор закроет 600 точек, а фокус сделает на цифровых каналах продаж. Но это число может быть и выше, полагают аналитики. Как показала пандемия, пользователи вынужденно переходят на покупки в интернете.

"МТС и "Вымпелком" уже подтвердили нам, что могут закрывать больше салонов, чем планировали", - сказал Венгранович.

По оценке Альфа-банка, продажи смартфонов в России могут снизиться в этом году на 9%. При этом с начала апреля наблюдается сильный рост спроса на маршрутизаторы и модемы, а это может компенсировать снижение розничных продаж телефонов.

Кроме того, закрытые магазины вынуждают россиян менять потребительские привычки, а значит, что и продажи всех остальных устройств скоро перетекут в онлайн.

Единственный оператор, который пока не объявлял о сокращении ритейла - "Мегафон". Но, возможно, коронавирус вынудит и его пойти по аналогичному с конкурентами пути: содержать большое количество торговых точек невыгодно. Если компания начнет сокращать ритейл, то к концу года ее маржинальность будет увеличиваться, рассчитывают аналитики.

Дивиденды

Вопрос дивидендных выплат будет очень важным в 2020 году. Но и тут у аналитиков нет сомнений в действиях МТС. Оператор ввел новую дивидендную политику, которая предусматривает выплаты не менее 28 рублей на акцию (плюсом к этому объявил дополнительные дивиденды за продажу украинской "дочки"), а также анонсировал программу buyback на 15 млрд рублей. "Я считаю, что при любых сценариях они эту программу выдержат", - считает Александр Венгранович.

"Мы считаем, что у МТС нет причин уклоняться от дивидендных обязательств, особенно в свете того, что АФК "Система" (владеет контрольным пакетом в МТС) все больше нуждается в денежных средствах", - пишут аналитики Альфа-банка.

"Ростелеком" тоже будет идти в рамках своей дивполитики, то есть не менее 5 рублей на акцию, но вряд ли превысит ее. У оператора в связи со сделками по покупке DataLine и Tele2 возрос долг, соотношение долга к OIBDA составляло на конец года 2,5х, поэтому рынок не видит у "Ростелекома" возможностей генерировать в ближайшей перспективе больших денежных потоков.

А вот у акционеров VEON много рисков. "Если из-за lockdown компания начнет увеличивать CAPEX, они могут вообще отказаться от дивидендов", - полагает Венгранович. Дивполитика VEON предусматривает выплаты в размере не менее 50% от свободного денежного потока после вычета расходов на получение лицензий на частоты. В 2019 году компания зафиксировала показатель FCF в размере $1,004 млрд. Суммарные выплаты за 2019 год были утверждены в размере $0,28 на акцию ($0,13 - промежуточные дивиденды, $0,15 - финальные).