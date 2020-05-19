"Ростелеком" задумался о сохранении на удаленке части сотрудников после пандемии

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Оператор связи "Ростелеком" изучает возможность ввести удаленную работу на постоянной основе для части сотрудников после пандемии, говорится в квартальном отчете компании. Кого именно могут оставить на удаленке, не уточняется.

Сейчас дистанционно работают около 60 000 офисных сотрудников оператора. Переводить их на дом начали с 16 марта.

"Инициатива обеспечит более привлекательные условия труда для персонала, а также позволит сэкономить на офисных помещениях и затратах на обслуживание", - объяснили в "Ростелекоме".

Пока компания считает, что сможет избежать увольнений или перевода сотрудников на сокращенный рабочий график: "Это возможно за счет оптимизации других направлений операционных затрат, а также переноса запуска части некритичных инвестиционных проектов на будущие периоды".

В отчете "Ростелекома" говорится, что выручка компании в I квартале с учетом приобретенной Tele2 выросла в годовом измерении на 10%, до 121,6 млрд рублей.

Показатель OIBDA увеличился на 12%, до 47,1 млрд рублей, рентабельность - 38,7%. Опрошенные "Интерфаксом" аналитки ожидали квартальную выручку оператора на уровне 121,1 млрд рублей (рост на 8,5%), OIBDA - 45,8 млрд рублей, рентабельность по ней - 37,9%.

Обновить прогноз по собственным показателям за 2020 год компания рассчитывает в следующих кварталах, когда снизится неопределенность по срокам карантинных мер, по объему госпомощи населению и пострадавшими отраслями и по макроэкономическим показателям.

Ранее оператор объявлял, что ожидает роста выручки и OIBDA не менее чем на 5%. Обновление прогноза предполагалось провести по итогам I квартала в связи с консолидацией показателей Tele2 и DataLine, которые "Ростелеком" купил в начале 2020 года.