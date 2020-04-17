Решетников оценил число системообразующих компаний во всех отраслевых списках в 1,1 тыс.

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Общее число системообразующих компаний по всем отраслевым перечням может составить 1-1,1 тысячи предприятий, заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетинков в эфире РБК-ТВ.

По его словам, в пятницу на правкомисии уже было одобрено около 500 компаний по 4 отраслевым перечням, через неделю будут рассмотрены и другие отраслевые списки.

"Это порядка пятисот предприятий в четырех списках (одобрено в пятницу - ИФ). Через неделю будет заседание правительственной комиссии, которая продолжит рассмотрение и одобрение этих перечней - следующие отрасли пойдут. Всего мы ориентируемся на цифру тысяча - тысяча сто предприятий. Хотя, конечно, сейчас другие отраслевые ведомства тоже выходят со своими предложениями по критериям. Работа идет. Думаю, что часть предприятий сейчас проявится - скажут включите нас, потому что мы критериям соответствуем. И в случае, если это так, конечно, они тоже будут включены в эти перечни", - прокомментировал министр общее ожидаемое число во всех отраслевых списках.

По его словам, обширно представлены в списках предприятия промышленности, сельского хозяйства, большой блок от Минэнерго.

Минэкономразвития ранее сообщило, что правительственная комиссия по повышению устойчивости развития российской экономики (под руководством первого вице-премьера Андрей Белоусова) на заседании в пятницу одобрила четыре отраслевых перечня системообразующих предприятий, в него вошли 489 предприятий, предложенных Минпромторгом, Минэнерго, Минкомсвязи и Минсельхозом.

В министерстве отметили, что всего за последнюю неделю Минэкономразвития получило более 1 тыс. предложений от всех министерств по включению организаций в отраслевые перечни.

На следующей неделе 24 апреля на правкомиссии планируется рассмотреть отраслевые перечни Минтранса, Минстроя, Минфина, Минздрава.

В Минэкономразвития напомнили, что в качестве критериев установлены минимальные значения показателей, которым должна соответствовать организация из числа 72 отраслей, утвержденных в рамках порядка включения в перечень. Также утвержден перечень дополнительных оснований, при соответствии которым компания также может попасть в список. Это, в частности, разработка критических технологий, обеспечение транспортной доступности удаленных территорий, эксплуатация критически значимой инфраструктуры и прочие.

Как сообщалось, премьер-министр РФ Михаил Мишустин в четверг предложил отказаться от единого перечня системообразующих предприятий (20 марта правкомиссия в него включила 646 предприятий, но затем правительство решило пересмотреть список исходя из новых отраслевых критериев). Первый вице-премьер России Андрей Белоусов, возглавляющий правкомиссию по повышению устойчивости развития российской экономики, пояснял, что работа будет вестись по "динамичным" отраслевым спискам, которые будут находиться в зоне ответственности профильных министерств.