Правкомиссия одобрила 4 отраслевых перечня системообразующих предприятий

Ряд предложений будет доработан до 24 апреля

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Правительственная комиссия по повышению устойчивости развития российской экономики под председательством первого вице-премьера Андрея Белоусова на заседании в пятницу одобрила четыре отраслевых перечня системообразующих предприятий. В него вошли 489 предприятий, предложенных Минпромторгом, Минэнерго, Минкомсвязи и Минсельхозом, говорится в сообщении Минэкономразвития.

В министерстве отметили, что всего за последнюю неделю Минэкономразвития получило более 1 тыс. предложений от всех министерств по включению организаций в отраслевые перечни.

Как отметили в секретариате первого вице-премьера, принято решение, что отраслевые перечни предприятий, согласованные Минэкономразвития при участии ФНС и одобренные правкомиссией, будут публиковаться профильными ведомствами. "Эта работа будет носить динамичный характер, списки могут обновляться", - подчеркнули в секретариате.

На следующей неделе 24 апреля на правкомиссии планируется рассмотреть отраслевые перечни Минтранса, Минстроя, Минфина, Минздрава.

"За последнюю неделю Минэкономразвития получило более 1 тыс. предложений министерств по включению организаций в отраслевые перечни. Первые заявки начали поступать 10 апреля - сразу после одобрения новых критериев (отнесения к системообразующим - ИФ). 16 апреля списки были финализированы и 17 апреля рассмотрены на правительственной комиссии. В результате было одобрено 489 заявок на включение в отраслевые перечни, представленных Минпромторгом, Минэнерго, Минкомсвязи и Минсельхозом, в том числе 8 по дополнительным основаниям. Речь идет о "Роскартографии" (по предложению Росреестра), "Росагролизинге" (по предложению Минсельхоза), "Росгеологии" (по предложению Минприроды) и других", - говорится в сообщении Минэкономразвития.

"Минэкономразвития продолжает работу по формированию отраслевых списков системообразующих предприятий. Так, на следующей неделе планируется уточнить критерии по мебельной и пищевой промышленности; подготовить к утверждению отраслевые перечни Минтранса, Минстроя, Минфина, Минздрава; рассмотреть предложения министерств, в том числе по включению в перечни организаций по дополнительным основаниям", - отмечается в пресс-релизе.

В Минэкономразвития напомнили, что в качестве критериев установлены минимальные значения показателей, которым должна соответствовать организация из числа 72 отраслей, утвержденных в рамках порядка включения в перечень. Также утвержден перечень дополнительных оснований, при соответствии которым компания также может попасть в список. Это, в частности, разработка критических технологий, обеспечение транспортной доступности удаленных территорий, эксплуатация критически значимой инфраструктуры и прочие.

Как сообщалось, премьер-министр РФ Михаил Мишустин в четверг предложил отказаться от единого перечня системообразующих предприятий (20 марта правкомиссия в него включила 646 предприятий, но затем правительство решило пересмотреть список исходя из новых отраслевых критериев).

Первый вице-премьер России Андрей Белоусов, возглавляющий правкомиссию по повышению устойчивости развития российской экономики, пояснял, что работа будет вестись по "динамичным" отраслевым спискам, которые будут находиться в зоне ответственности профильных министерств.