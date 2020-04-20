Рынок акций РФ открылся снижением индексов МосБиржи и РТС на 0,2-0,7% во главе с нефтяниками

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в понедельник снижением цен большинства blue chips во главе с нефтяными бумагами вслед за дешевеющей нефтью на опасениях заполнения мировых нефтехранилищ в условиях низкого спроса; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов просели на 0,2-0,7%.

К 10:01 по Москве индекс МосБиржи составил 2529,47 пункта (-0,2%), индекс РТС - 1071,21 пункта (-0,7%); цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" снизились в пределах 1,3%.

Доллар вырос до 74,8 рубля (+0,81 рубля).

Подешевели рублевые акции "Башнефти" (-1,3% и -2% "префы"), "Роснефти" (-1%), "Аэрофлота" (-0,9%), "ЛУКОЙЛа" (-0,8%), "Сургутнефтегаза" (-0,7%), ПАО "Полюс" (-0,6%), Сбербанка (-0,5%), "Татнефти" (-0,5%), "Газпром нефти" (-0,5%), "РусАла" (-0,4%).

Подросли бумаги "Яндекса" (+1,5%), "Ростелекома" (+1,3%), "Магнитогорского металлургического комбината" (+0,8%), "префы" "Сургутнефтегаза" (+0,7%), "Норникеля" (+0,5%).

По словам ведущего аналитика компании "Олма" Антона Старцева, с позиций технического анализа, возможен некоторый период консолидации по индексу РТС (границы консолидационного диапазона пока не сформированы, в качестве ближайшей поддержки можно рассматривать зону 1000-1030 пунктов). На нефтяном рынке слабее всего выглядит падающая американская нефть WTI, поскольку трейдеры ожидают заполнения мощностей для хранения нефти в Кушинге (штат Оклахома) - это хаб, поставка в который прописана в срочных контрактах на WTI. Сохранение высокой волатильности на рынке энергоносителей может негативно сказаться на активности покупателей на российском рынке акций. На валютном рынке в начале торгов возможны новые попытки тестирования долларом уровня 75 руб./$1 на фоне усиления рисков, связанных с динамикой цен на нефть.

Главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич полагает, что основным фактором для рынков на этой неделе продолжит оставаться ситуация с распространением коронавирусной инфекции. Количество заболевших в мире продолжает расти и на утро понедельника уже превысило 2,4 млн человек, что сдерживает покупки в рисковых активах на опасениях усиления влияния пандемии на мировую экономику. Однако ожидание прохождения пика заболеваемости в некоторых странах и объявления планов по смягчению карантинных мер в США и Германии будут способствовать росту спроса на риск.

На рынке энергоносителей нефть остается слабой, цена Brent может в ходе недели предпринять попытку отступления к нижней границе диапазона $25-29 за баррель.

В целом настроения на мировых рынках утром в понедельник умеренно негативные, что способствует продажам в российских акциях. Индекс МосБиржи может предпринять попытку ухода под нижнюю границу диапазона 2500-2700 пунктов. В случае ухудшения мировой конъюнктуры в ходе торгов рынок закрепится ниже 2500 пунктов и продолжит движение в сторону минимумов прошлой недели, считает Зварич.

В США в минувшую пятницу индексы выросли на 1,4-3%, Dow Jones впервые с 10 марта завершил торги выше отметки 24000 пунктов. Основные индексы прибавили более 25% по сравнению с минимальными отметками, зафиксированными в марте, пишет CNBC.

Оптимизм инвесторов

Поддержку рынку оказали новости о том, что препарат, разработанный компанией Gilead Sciences, проходит успешные испытания в борьбе с коронавирусной инфекцией. Исследователи медицинского центра Чикагского университета сообщили о "быстром выздоровлении" 125 пациентов с COVID-19, принимавших экспериментальный препарат remdesivir, пишут СМИ.

В то же время представитель Чикагского университета отметил, что делать какие-либо выводы на основе этих результатов преждевременно.

Оптимизм инвесторов также связан с заявлением президента США Дональда Трампа, который считает, что несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию, пришло время для возвращения экономической активности в стране в нормальное русло.

Между тем, в понедельник в Азии преобладает негативная динамика индексов (японский Nikkei 225 упал на 1,2%, гонконгский Hang Seng просел на 0,1%, китайский Shanghai Composite прибавляет 0,4%), "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 теряет 0,6%) на фоне снижения базовой ставки Народным банком Китая (НБК) и слабой статистики из Японии.

НБК снизил базовую процентную ставку (loan prime rate, LPR), чтобы содействовать оживлению экономики, которая серьезно пострадала в результате кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Ставка по кредитам на год была уменьшена на 20 базисных пунктов (б.п.) - до 3,85% с 4,05%. Ставка по кредитам на пять лет и более понижена до 4,65% с 4,75%, сообщил НБК.

Тем временем положительное сальдо внешнеторгового баланса Японии в марте составило 4,95 млрд иен ($459 млн) против 522,7 млрд годом ранее. При этом эксперты в среднем прогнозировали показатель на уровне 420 млрд иен, свидетельствуют данные Trading Economics.

Объем японского импорта сократился на 5% в годовом выражении, до 6,35 трлн иен, экспорт упал на 11,7%, до 6,36 трлн иен.

Нефть

Нефть утром в понедельник возобновила падение из-за растущих опасений, что сырье вскоре негде будет хранить в условиях рекордно низкого мирового спроса; цена Brent находится на $0,9 ниже уровня закрытия 17 апреля.

Стоимость июньских фьючерсов на Brent к 10:01 по Москве составила $27,42 за баррель (-2,4% и +0,9% в пятницу), июньская цена WTI - $23,67 за баррель (-5,4%).

В американском Техасе на некоторых направлениях физических поставок покупатели платили за баррель WTI до $2, что увеличивает возможность возникновения ситуации, когда американским производителям придется вскоре доплачивать покупателям, чтобы избавиться от нефти, пишет агентство Bloomberg.

Обвал цен на нефть продолжается несмотря на объявленную нефтедобывающими странами сделку по снижению добычи более чем на 10%. На фоне снижения спроса из-за пандемии на 20-30 млн баррелей в сутки (б/с) снижение в 9,7 млн б/с выглядит недостаточным. Поддержать рынок может снятие карантинных ограничений в основных странах, отмечают эксперты.