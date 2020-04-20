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Американская WTI дешевела до рекордно низких за 20 лет $15 за баррель

Brent торгуется у $27,7 за баррель

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Майские фьючерсы на нефть WTI, упав более чем на 20%, впервые с 1999 года опускались в понедельник в ходе азиатской сессии ниже $15 за баррель из-за растущих опасений, что сырье вскоре негде будет хранить в условиях рекордно низкого мирового спроса.

В американском Техасе на некоторых направлениях поставок покупатели платили за баррель до $2, что увеличивает возможность возникновения ситуации, когда американским производителям придется вскоре придется доплачивать покупателям, чтобы избавиться от нефти, пишет агентство Bloomberg.

В то же время нефть Brent снижается в понедельник менее чем на 1%. Огромное расхождение в ценах возникло и между истекающими майскими и июньскими фьючерсами на WTI, которые снижаются только на 5%.

"Я бы списал большую часть сегодняшних потерь на факт истечения контрактов", - сказал Financial Times стратег Westpac Роберт Ренни. Однако существует риск, говорит он, что и июньские контракты тоже уйдут ниже $20 через пару сессий.

Аналитики Jefferies снизили прогноз цен на WTI во втором квартале до $19.

Обвал цен на нефть продолжается несмотря на объявленную нефтедобывающими странами сделку по снижению добычи более чем на 10%. На фоне снижения спроса из-за пандемии на 20-30 млн баррелей в сутки (б/с) снижение в 9,7 млн б/с выглядит недостаточным. Поддержать рынок может снятие карантинных ограничений в основных странах.

Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:15 МСК составляет $27,87 за баррель, что на $0,21 (0,75%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии.

Фьючерс на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подешевел на $2,99 (16,3%) - до $15,28 за баррель. В ходе торгов контракты падали до $14,47, минимума с 1999 года.

WTI Brent

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