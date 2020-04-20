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В Москве 3300 предпринимателей получили квартальную отсрочку на выкуп городской недвижимости

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - В Москве бизнес получил беспроцентную отсрочку на выкуп городской недвижимости на 3,6 млрд рублей, сообщил оперативный штаб Москвы по экономическим вопросам.

Экономический кризис

"Отсрочка за апрель, май и июнь предоставлена московскому бизнесу на выкуп городской недвижимости. Отложить платежи за второй квартал 2020 года смогут более 3300 предпринимателей", - говорится в пресс-релизе.

Эта мера поддержки прописана в третьем антикризисном пакете: "Речь идет об отсрочке платежей по договорам купли-продажи городской недвижимости, которые заключены с предпринимателями без проведения торгов в рамках Федерального закона №159-ФЗ".

Отсрочку бизнес получит автоматически, пообещали в мэрии.

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