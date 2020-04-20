Собянин ввел налоговые послабления для 11 тысяч предприятий

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Правительство Москвы предоставит пострадавшим из-за последствий коронавируса предприятиям отсрочку по уплате имущественных налогов, сообщили в пресс-службе комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений правительства Москвы.

Сроки уплаты авансовых платежей по земельному налогу и налогу на имущество организаций за первый квартал продлены для 11 300 организаций. Право на отсрочку этих налогов получили кинотеатры, санатории, организаторы выставок и конференций, организации сферы дополнительного образования. Отсрочка предоставляется для организаций всех перечисленных отраслей автоматически: подавать заявление и собирать документы не требуется.

"Общий объем беспроцентной отсрочки по налогам составит 9,65 млрд рублей, это существенное послабление для бизнеса, которое даст возможность многим предпринимателям перераспределить имеющиеся ресурсы и направить их на адаптацию своего бизнеса, возможно переориентацию, а главное - исполнение обязательств перед своими сотрудниками", - заявил вице-мэр Владимир Ефимов.

Меры вошли в третий антикризисный пакет для поддержки столичного бизнеса.