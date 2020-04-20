Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:16Заразились
на 20.04В России 47 121+4 268В мире 2 401 379+83 620

"Лукойл" в рамках ОПЕК+ сократит добычу на 40 тыс. тонн в сутки

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - "Лукойл" в рамках нового соглашения ОПЕК+ о сокращении добычи нефти снизит добычу на 18% - более чем на 40 тысяч тонн в сутки, сообщил "Интерфаксу" президент компании Вагит Алекперов.

"И я думаю, что и мы, и все остальные компании выполнят этот объем, который был доведен до нас министерством энергетики", - сказал он.

"Лукойл" рассчитывает, что после начала действия соглашения цена на нефть поднимется до $30 за баррель.

У компании нет планов просить о господдержке. "Да, необходима корректировка законодательства в части добычи и переработки нефти, но эти вопросы, я считаю, надо оставить на после карантинный период", - уточнил Алекперов.

Как сообщалось, в рамках ОПЕК+ Россия в мае-июне должна снизить добычу на 1,8 млн б/с (или на 18%) по сравнению с апрелем. Среднесуточная добыча "ЛУКОЙЛа" в апреле составляет 222,4 тыс. тонн.

ЛУКОЙЛ Вагит Алекперов

Новости

РСТ попросил ввести электронные визы для иностранных туристов в Москве, Сочи и Казани

РСТ попросил ввести электронные визы для иностранных туристов в Москве, Сочи и Казани

Токарев переназначен главой "Транснефти"

Рубль сильно упал к доллару и евро на старте торгов на фоне обвалившейся нефти

Экономический кризис

Строительная отрасль учится жить по правилам карантина. Обзор

Строительная отрасль учится жить по правилам карантина. Обзор
Экономический кризис

Disney отправил 100 000 сотрудников в неоплачиваемый отпуск

Американская WTI дешевела до рекордно низких за 20 лет $15 за баррель

Костин оценил потери банков от коронавируса в сумму до 2,5 трлн рублей

Мантуров посоветовал пить травяные чаи в преддверии возможного подорожания импорта

Мантуров посоветовал пить травяные чаи в преддверии возможного подорожания импорта

Силуанов прогнозировал уменьшение объема ФНБ к концу года до 7 трлн рублей

Силуанов прогнозировал уменьшение объема ФНБ к концу года до 7 трлн рублей

Регионы заинтересовались предложением "Ростеха" внедрить систему распознавания лиц

Регионы заинтересовались предложением "Ростеха" внедрить систему распознавания лиц
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');