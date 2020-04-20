"Лукойл" в рамках ОПЕК+ сократит добычу на 40 тыс. тонн в сутки

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - "Лукойл" в рамках нового соглашения ОПЕК+ о сокращении добычи нефти снизит добычу на 18% - более чем на 40 тысяч тонн в сутки, сообщил "Интерфаксу" президент компании Вагит Алекперов.

"И я думаю, что и мы, и все остальные компании выполнят этот объем, который был доведен до нас министерством энергетики", - сказал он.

"Лукойл" рассчитывает, что после начала действия соглашения цена на нефть поднимется до $30 за баррель.

У компании нет планов просить о господдержке. "Да, необходима корректировка законодательства в части добычи и переработки нефти, но эти вопросы, я считаю, надо оставить на после карантинный период", - уточнил Алекперов.

Как сообщалось, в рамках ОПЕК+ Россия в мае-июне должна снизить добычу на 1,8 млн б/с (или на 18%) по сравнению с апрелем. Среднесуточная добыча "ЛУКОЙЛа" в апреле составляет 222,4 тыс. тонн.