Источник узнал о росте добычи нефти в России почти на 1% за три дня

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - За последние три дня российские нефтяные компании нарастили добычу на 0,8%, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с данными статистики.

По его словам, 16 апреля добыча нефти с конденсатом составляла 1537,1 тыс. тонн в сутки, 17 апреля она начала расти и 19 апреля достигла 1549,2 тыс. тонн.

Наиболее заметный рост за эти три дня отмечен у "Роснефти" - с 517 тыс. тонн до 522 тыс. тонн в сутки (на 0,9%), у "Сургутнефтегаза" - со 173,4 тыс. тонн до 178,5 тыс. тонн (на 3%) и у "ЛУКОЙЛа" - на 1 тыс. тонн до 223 тыс. тонн (0,4%).

В частности, структура "Роснефти" "РН-Юганскнефтегаз" нарастил добычу на 4,6 тыс. тонн - до 185,4 тыс. тонн. У "ЛУКОЙЛа" главным образом наращивает добычу "ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть".

При этом ни "Сургутнефтегаз", ни "РН-Юганскнефтегаз" не включены в статистику по добыче конденсата, доля конденсата в добыче "ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефти" составляет около 1%, таким образом, речь идет именно об увеличении добычи нефти.

Другие нефтяные компании в целом снижают добычу. Рост суточной добычи по нефтяным компаниям за три последних дня составил 10 тыс. тонн.

В среднем за апрель среднесуточная добыча держится на уровне ниже марта на 3,7 тыс. тонн - 1537,2 тыс. тонн, или 11,27 млн баррелей в сутки.