Нефть WTI упала до минимума за 21 год накануне истечения майского контракта

Brent подешевела до $26,63 за баррель

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Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Цены на нефть эталонных марок заметно снижаются в ходе торгов в понедельник.

Фьючерс на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к 14:32 по Москве подешевел на $5,69 (31,14%) - до $12,58 за баррель. Цена WTI упала ниже $13 за баррель впервые с марта 1999 года, свидетельствуют данные Trading Economics.

Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к этому времени составила $26,63 за баррель, что на $1,45 (5,16%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии.

Майские фьючерсы WTI истекают во вторник, 21 апреля, вечером. Как отмечает Bloomberg, расчеты по фьючерсам на WTI, ежедневный объем торгов которыми составляет миллиарды долларов, почти всегда проходят на финансовых рынках. Незакрытые контракты ликвидируются физическими поставками нефти, если сторонам не удается договориться о внебиржевой операции. Эта нефть поступает в хранилища в терминале в Кушинге, которые быстро заполняются.

На неделе, завершившейся 10 апреля, запасы подскочили почти на 16 млн баррелей, до 55 млн баррелей. По состоянию на 30 сентября, мощности нефтехранилищ в Кушинге составляли 76 млн баррелей, свидетельствуют данные Службы энергетической информации (Energy Information Administration) Минэнерго США.

Трейдеры, которые не успеют закрыть позиции до вечера вторника, должны будут в течение нескольких дней сообщить продавцу, как они планируют принимать поставки, которые будут осуществляться с 1 по 31 мая. Учитывая темпы заполнения хранилищ в Кушинге, там будет сложно найти место, особенно финансовым трейдерам, которые редко имеют дело с физическими поставками, пишет Bloomberg.

Это частично объясняет, почему ближайший контракт WTI торгуется со скидкой в примерно $9 за баррель к июньскому фьючерсу. Разница в цене ближайшего и следующего за ним контрактов превышает рекордные $8,49, зафиксированные в декабре 2008 года.

"Исторически крутое контанго свидетельствует о том, что тяжело найти покупателей для физических баррелей, и они (ближайшие контракты - ИФ) продаются по сниженным ценам, - сказал MarketWatch президент Strategic Energy & Economic Research Майкл Линч. - Причина может быть в том, что в хранилищах меньше места, чем мы думаем, или в том, что трейдеры ожидают, что оно скоро сократится".