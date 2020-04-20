Рынок акций РФ упал вслед за нефтью

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ начал неделю с отката вслед за мировыми площадками и упавшей нефтью на опасениях заполнения мировых нефтехранилищ в условиях низкого спроса из-за пандемии COVID-19. Падение индекса МосБиржи смягчили ослабление рубля и выросшие бумаги АФК "Система" на новостях о назначении нового президента корпорации, а лидерами снижения выступили бумаги "Татнефти" из-за отказа от финальных дивидендов за 2019 год.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2525,97 пункта (-0,4%), индекс РТС - 1068,32 пункта (-1%); динамика цен основных "фишек" на "Московской бирже" оказалась разнополярной в пределах 5,4%.

Доллар вырос до 74,46 рубля (+0,47 рубля), утром курс поднимался выше 75 руб./$1.

Акции "Татнефти" (-5,4% и -6,7% "префы") упали к уровням месячной давности после известий, что совет директоров компании рекомендовал не доплачивать дивиденды за 2019 год на обыкновенные бумаги и выплатить финальные дивиденды на "префы" в размере всего 1 рубль на акцию.

Также подешевели рублевые акции "Россетей" (-2,4% и -2,4% "префы"), "Башнефти" (-2,2%), "Магнита" (-2,2%), "ЛУКОЙЛа" (-2,1%), "РусГидро" (-1,9%), "Роснефти" (-1,9%, "ФСК ЕЭС" (-1,7%), "Мечела" (-1,4%), ВТБ (-1,4%), Сбербанка (-1,3%), "АЛРОСА" (-1,3%), "Аэрофлота" (-1,2%).

Выросли акции АФК "Система" (+4,8%) после того, как совет директоров компании в субботу утвердил в должности президента корпорации Владимира Чирахова, который до апреля возглавлял один из публичных активов АФК - ПАО "Детский мир". Чирахов вступает в новую должность 20 апреля, сообщила АФК 18 апреля.

Также подорожали акции "Яндекса" (+4%), "Норникеля" (+1,6%), "префы" "Сургутнефтегаза" (+1,6%), бумаги "Магнитогорского металлургического комбината" (+1,5%), "НОВАТЭКа" (+1,4%), "Новолипецкого металлургического комбината" (+1,1%), "Северстали" (+1,1%), "Газпрома" (+0,5%).

Как отмечает начальник аналитического отдела ИК "Русс-инвест" Дмитрий Беденков, участники рынка оказались разочарованными рекомендациями совета директоров "Татнефти" о выплате 1 руб. на привилегированную акцию в виде финальных дивидендов за 2019 год. В последнюю неделю индекс МосБиржи стабилизировался, найдя поддержку на линии 38,2% Фибоначчи за период с начала года. Мартовское падение индекса от максимального до минимального значения составило 36%, затем последовал отскок, который к текущему моменту составил почти 22%. Таким образом, к текущему моменту снижение индекса от максимального значения за год составило те же 22%. Всего индекс сумел отыграть около 40% падения. Обыкновенные акции Сбербанка отыграли всего 18% падения и сейчас торгуются на 30% ниже максимального значения этого года.

Есть акции, которые показали динамику лучше индекса, но остаются ниже максимальных значений года. Например, акции ГМК "Норильский никель" отыграли почти две трети падения и торгуются на 13% ниже максимального уровня февраля. Отдельные акции остаются в "плюсе" и даже обновляют исторические максимумы ("Полюс", Polymetal, "Акрон", "ФосАгро"). Есть высокая вероятность, что в ближайший месяц котировки акций не выйдут за пределы экстремальных значений, показанных в этом году. Значит, линии Фибоначчи можно рассматривать как уровни поддержки и сопротивления и строить от них торговые стратегии на краткосрочный временной горизонт, считает аналитик.

Последние данные ВОЗ свидетельствуют о неоднозначной ситуации в США. Президент страны Дональд Трамп заявил о плане поэтапного снятия карантина. В то же время данные по распространению эпидемии остаются тревожными. По данным ВОЗ на воскресенье, 19 апреля, количество зарегистрированных зараженных COVID-19 в мире выросло на 81,6 тыс. человек - до 2,24 млн. Нефть дешевеет на фоне известий, что количество активных буровых в США упало до минимума с 2015 года, отмечает Беденков.

По словам ведущего аналитика компании "Открытие Брокер" Андрея Кочеткова, ближний нефтяной контракт WTI провалился до уровня 1999 года из-за опасений переполнения хранилищ. Соответственно, основные потери рынка обеспечивались бумагами нефтегазового сектора. Металлурги торговались в "плюсе" на фоне ослабления рубля. В бумагах АФК "Система" произошел взлет котировок на фоне новостей о назначении президентом АФК Чирахова. Он смог выстроить достаточно эффективный бизнес в "Детском мире", создав дополнительную стоимость для акционеров. В структуре АФК "Система" еще много активов, которые могут быть выведены на рынок через первичные размещения акций. Соответственно, многие рассчитывают на то, что опыт Чирахова поможет компании более эффективно подготовить будущие публичные общества к размещению, что, соответственно, позволит АФК повысить свои доходы, считает аналитик.

Европейские индексы также снизились, хотя в регионе некоторые страны продолжили частичную отмену ограничительных мер. Инвесторы также готовятся получить крайне слабые предварительные индексы деловой активности за апрель, которые выйдут в четверг. Также существуют сомнения по поводу эффективности европейских механизмов помощи для пострадавших государств.

Американские нефтекомпании весьма неохотно идут на сокращение добычи, что может стать причиной уже технической остановки производства. Впрочем, разрыв майской WTI с июньским контрактом составляет более $10, что является историческим максимумом. Объем хранимой на танкерах нефти также достиг рекордных значений - около 160 млн баррелей. Вероятно, что в понедельник власти Техаса задействуют механизм административного давления на компании, чтобы заставить их снизить производство.

В США число заболевших COVID-19 достигло уже 750 тыс., а погибших превысило 40 тыс. Министр финансов Стивен Мнучин сообщил, что переговоры с демократами почти завершены и Белый дом близок к принятию еще одного пакета экономической помощи на $350 млрд. На этом фоне российские индексы также просели, хотя этой движение нельзя назвать резким или значимым. Тем не менее, очередное снижение котировок нефти не способствует покупкам нефтегазового сектора, который является ключевым для рынка акций РФ, считает Кочетков.

Как отмечает старший аналитик ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Виктор Марков, нефть снижается вторую неделю, и складывается впечатление, что котировки Brent могут нарисовать "двойное дно". При таком развитии событий можно увидеть Brent еще на $2-3 ниже - в этом случае на российском рынке возрастет волатильность.

Показателем интереса инвесторов к российским бумагам остается долговой рынок - повышенный спрос на ОФЗ появился после заявления главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной о том, что Банк России рассмотрит вопрос о снижении ключевой ставки на заседании 24 апреля. Снижение процентной ставки стало бы хорошим сигналом для российской экономики в сложный период, так как это общий тренд для мировых центробанков, а ЦБ РФ ранее действовал в основном в противофазе.

Ситуация в мировой экономике остается напряженной из-за закрытия предприятий на фоне изоляции. МВФ прогнозирует падение мировой экономики по итогам года на 3%. Лидеры некоторых стран из-за роста безработицы постепенно смягчают режим карантина. Президент США Дональд Трамп заявил о том, что руководители штатов могут сами принимать решение о поэтапном снятии карантина. В ЕС уже открываются некоторые кафе, но из-за отсутствия туристов заведения в основном остаются пустыми. Пока никто не знает, сколько времени займет снятие карантина в основных странах. Помимо снятия карантина, должна поменяться психология поведения населения, что также займет некоторое время. К осени можно увидеть результаты действий финансовых властей и оживление мировой экономики. В ближайшие дни российский рынок будет торговаться в интервале 2500-2550 пунктов по индексу МосБиржи, считает Марков.

Как отмечают аналитики Sberbank CIB, политики в США в минувшую пятницу и на выходных выступили с оптимистичными заявлениями о процессе принятия очередного законопроекта об экономическом стимулировании (предполагается, что его объем составит около $300 млрд). Тем не менее энтузиазм рынков сдержанный, так как сохраняется неопределенность в вопросе о снятии карантина в США, а официальные представители США и Китая обмениваются негативными политическими заявлениями. Появившиеся на выходных новости по эпидемии коронавируса были скорее положительными: ряд стран, в том числе Испания, Италия, Китай и Южная Корея, сообщают об улучшении ситуации.

Давление на котировки нефти продолжает оказывать глобальный дисбаланс спроса и предложения: впервые с 1999 года фьючерсы на WTI котируются ниже $15 за баррель (майский контракт). Помимо новостей о распространении эпидемии коронавируса и ее последствиях, в центре внимания находится обсуждение нового пакета антикризисных мер и планов отмены карантина в США. На выходных продолжилась дискуссия о долговых проблемах в еврозоне, в частности, о том, нужно ли создавать банк для работы с "плохими" долгами и выпускать суверенные облигации от имени всей еврозоны. Последний вопрос будет отдельно рассмотрен на саммите ЕС в четверг. Также большое значение имеет корпоративная отчетность: на этой неделе результаты опубликует треть компаний, входящих в расчетную базу индекса S&P 500, отмечают эксперты Sberbank CIB.

В понедельник в Азии преобладала негативная динамика индексов (японский Nikkei 225 упал на 1,2%, гонконгский Hang Seng просел на 0,1%, китайский Shanghai Composite прибавил 0,5%) на фоне снижения базовой ставки Народным банком Китая (НБК) и слабой статистики из Японии; "минусует" Америка (индекс S&P 500 теряет 0,3%), но вышла в плюс Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 растут на 0,5-0,7%).

НБК снизил базовую процентную ставку (loan prime rate, LPR), чтобы содействовать оживлению экономики, которая серьезно пострадала в результате кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Ставка по кредитам на год была уменьшена на 20 базисных пунктов (б.п.) - до 3,85% с 4,05%. Ставка по кредитам на пять лет и более понижена до 4,65% с 4,75%, сообщил НБК.

Тем временем положительное сальдо внешнеторгового баланса Японии в марте составило 4,95 млрд иен ($459 млн) против 522,7 млрд годом ранее. При этом эксперты в среднем прогнозировали показатель на уровне 420 млрд иен, свидетельствуют данные Trading Economics.

Объем японского импорта сократился на 5% в годовом выражении, до 6,35 трлн иен, экспорт упал на 11,7%, до 6,36 трлн иен.

Нефть в понедельник дешевеет из-за растущих опасений, что сырье вскоре негде будет хранить в условиях рекордно низкого мирового спроса; цена Brent к 18:50 по московскому времени находилась на $1,7 ниже уровня закрытия рынка акций РФ 17 апреля. Стоимость июньских фьючерсов на Brent составила $26,62 за баррель (-5,2% и +0,9% в пятницу), июньская цена WTI - $22,84 за баррель (-8,8%).

В американском Техасе на некоторых направлениях физических поставок покупатели платили за баррель WTI до $2, что увеличивает возможность возникновения ситуации, когда американским производителям придется вскоре доплачивать покупателям, чтобы избавиться от нефти, пишет агентство Bloomberg.

Обвал цен на нефть продолжается, несмотря на объявленную нефтедобывающими странами сделку по снижению добычи более чем на 10%. На фоне снижения спроса из-за пандемии на 20-30 млн баррелей в сутки (б/с) снижение в 9,7 млн б/с выглядит недостаточным. Поддержать рынок может снятие карантинных ограничений в основных странах, отмечают эксперты.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами отката выступили акции ПАО "Институт стволовых клеток человека" (-22,8%), ОАО "GTL" (-4,9%), "Уралсиба" (-4,6%), ПАО "Куйбышевазот" (-4,1%).

Подорожали "префы" ПАО "Казаньоргсинтез" (+6,8%), ПАО "Русгрэйн холдинг" (+4,3%), "Иркутскэнерго" (+2,1%), ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (+2,1%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 67,663 млрд рублей (из них 11,795 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).