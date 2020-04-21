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Медведев призвал продавать нефть по принципу take or pay

Медведев призвал продавать нефть по принципу take or pay
Дмитрий Медведев
Фото: Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Заместитель главы Совбеза РФ Дмитрий Медведев предлагает продавать нефть по принципу take or pay в мировой торговле нефтью с учетом опыта в газовой сфере.

"Готовы обсуждать этот вариант с нашими партнерами", - пишет Медведев на своей странице в фейсбуке.

"То, что мы наблюдаем в отношении нефтяных фьючерсных контрактов, очень напоминает картельный сговор", - отметил он.

В понедельник цена майских фьючерсов на нефть WTI рухнула почти на 300% к окончанию торгов на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) в понедельник, опустившись до минус $37,63 за баррель - нефть этой марки начала торговаться по отрицательным ценам впервые в истории.

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