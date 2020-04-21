Что случилось этой ночью: вторник, 21 апреля

Исторические цены на нефть WTI, число погибших с коронавирусом в Москве, слухи о здоровье Ким Чен Ына

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Цена WTI стала отрицательной впервые в истории. Цена майских фьючерсов на нефть WTI рухнула почти на 300% к окончанию торгов на Нью-йоркской товарной бирже в понедельник, опустившись до минус $37,63 за баррель. Срок действия майского контракта на WTI истекает во вторник. Июньский контракт на WTI упал на $4,6 - до $20,03 за баррель. Дональд Трамп предрек скорый рост цен на нефть и в то же время намерен заполнить стратегические запасы страны в условиях низких цен на ресурс. Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев, в свою очередь, призвал продавать нефть по принципу take or pay.

- Число скончавшихся в Москве пациентов с коронавирусом выросло с 204 до 233. Среди умерших - пациенты от 31 года до 94 лет. Большинство пациентов имели сопутствующие заболевания. Глава ФМБА Вероника Скворцова заявила, что РФ до мая выйдет на "плато" заболеваемости коронавирусом, но затруднилась предсказать, сколько оно продлится. Главврач Боткинской больницы в Петербурге спрогнозировал спад заболеваемости не раньше июля. В ВОЗ также уверены, что основная борьба против коронавируса еще впереди.

- США изучают данные об ухудшении состояния здоровья северокорейского лидера. Согласно разведданным, Ким Чен Ын находится в опасности после операции.

- Минтранс разработал регламент езды на электросамокатах, гироскутерах и моноколесах. Минтранс предлагает ввести новый термин - "средство индивидуальной мобильности" (СИМ). Пользователи СИМ старше 14 лет получат право пользоваться проезжей частью велосипедных зон, а также полосой для велосипедистов. Если такой инфраструктуры нет, им разрешат выезжать на правый край проезжей части или на обочину.