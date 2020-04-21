Цены на WTI вернулись к положительным значениям

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Цены на нефть WTI с самой ближайшей поставкой поднялись во вторник почти до $1,5 за баррель после падения накануне в отрицательную территорию, в то же время Brent торгуется выше $25 за баррель.

Майские фьючерсы на WTI торгуются во вторник последний день.

Между тем, июньские контракты на WTI, активность торгов которыми в несколько десятков раз выше, котируются выше $22, подорожав более чем на 8%.

В понедельник в один из моментов цены достигали минус $40,32 за баррель. Отрицательная цена вызвана тем, что перед исполнением контрактов владельцы нефти вынуждены платить ее покупателям, чтобы избавиться от сырья в условиях острого дефицита емкостей для его хранения.

Обвал цен в отрицательную зону вызван также общим кризисом на рынке нефти, где наблюдается рекордный избыток предложения, а объявленное снижение добычи странами ОПЕК+ так и не началось. Отсутствие свободных емкостей для хранения в США при этом и дальше будет оказывать негативное влияние на цены.

По данным агентства Bloomberg, резервуары в Кушинге будут полностью заполнены на первой неделе мая.

Аналитики Citi предупреждают, что, если ситуация с хранением нефти будет ухудшаться в мире более быстро, цены на Brent последуют вниз за WTI.

Президент США Дональд Трамп сказал в понедельник, что падение цен - "краткосрочное явление" и цены на нефть "примерно через месяц будут на уровне в $25-$28 за баррель".

Майский контракт на WTI торгуется в 7:20 МСК на уровне $1,39 за баррель, подорожав на $39.

Июньский фьючерс на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures подешевел на $0,19 (0,74%) - до $25,38 за баррель.