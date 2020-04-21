Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 08:12Заразились
на 20.04В России 47 121+4 268В мире 2 472 259+70 880

Цены на WTI вернулись к положительным значениям

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Цены на нефть WTI с самой ближайшей поставкой поднялись во вторник почти до $1,5 за баррель после падения накануне в отрицательную территорию, в то же время Brent торгуется выше $25 за баррель.

Майские фьючерсы на WTI торгуются во вторник последний день.

Между тем, июньские контракты на WTI, активность торгов которыми в несколько десятков раз выше, котируются выше $22, подорожав более чем на 8%.

В понедельник в один из моментов цены достигали минус $40,32 за баррель. Отрицательная цена вызвана тем, что перед исполнением контрактов владельцы нефти вынуждены платить ее покупателям, чтобы избавиться от сырья в условиях острого дефицита емкостей для его хранения.

Обвал цен в отрицательную зону вызван также общим кризисом на рынке нефти, где наблюдается рекордный избыток предложения, а объявленное снижение добычи странами ОПЕК+ так и не началось. Отсутствие свободных емкостей для хранения в США при этом и дальше будет оказывать негативное влияние на цены.

По данным агентства Bloomberg, резервуары в Кушинге будут полностью заполнены на первой неделе мая.

Аналитики Citi предупреждают, что, если ситуация с хранением нефти будет ухудшаться в мире более быстро, цены на Brent последуют вниз за WTI.

Президент США Дональд Трамп сказал в понедельник, что падение цен - "краткосрочное явление" и цены на нефть "примерно через месяц будут на уровне в $25-$28 за баррель".

Майский контракт на WTI торгуется в 7:20 МСК на уровне $1,39 за баррель, подорожав на $39.

Июньский фьючерс на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures подешевел на $0,19 (0,74%) - до $25,38 за баррель.

нефть WTI

Новости

Фондовые индексы США закрылись вблизи сессионных минимумов на фоне обвала цен на нефть

"Ъ" рассказал о новой финансовой модели ВСМ Москва-Петербург

Медведев призвал продавать нефть по принципу take or pay

Медведев призвал продавать нефть по принципу take or pay

Майские фьючерсы на WTI завершили торги на уровне минус $37,63 за баррель

Майские фьючерсы на WTI завершили торги на уровне минус $37,63 за баррель

Цена WTI стала отрицательной впервые в истории

Цена майских фьючерсов на WTI опустилась ниже $2 за баррель

Мишустин разрешил беспошлинный ввоз в РФ тестов на COVID-19, аппаратов ИВЛ и масок

Мадуро предложил 10 мая провести заседание мониторингового комитета по сделке ОПЕК+

Экономический кризис

WTI подешевела до 30-летнего минимума

WTI подешевела до 30-летнего минимума
Экономический кризис

Профсоюзы заявили, что COVID-19 лишит работы 200 млн человек в мире

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');