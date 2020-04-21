Российский рынок акций открыл торги падением индексов МосБиржи и РТС на 1,6-3,1%

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Во вторник торги на российском рынке акций начались снижением на фоне общемировых распродаж на фондовых площадках и обвала котировок нефти из-за острого дефицита емкостей для хранения сырья. В откате лидируют бумаги нефтяных компаний во главе с "Татнефтью".

К 10:01 по Москве индекс МосБиржи снижался на 1,6%, до 2486,41 пункта, индекс РТС падал на 3,1%, до 1035,46 пункта (-3,1%). Цены большинства основных "фишек" снижались в пределах 5,2%.

Доллар подорожал на 45 копеек до 76 рублей.

Подешевели рублевые акции "Татнефти" (-5,2% и -4,4% "префы"), "Башнефти" (-3,5%), "ЛУКОЙЛа" (-3,3%), "Газпром нефти" (-2,7%), "Роснефти" (-2,6%), "Сургутнефтегаза" (-2,2%), "Магнита" (-1,9%), ВТБ (-1,8%), АФК "Система" (-1,8%), "Яндекса" (-1,7%), "Россетей" (-1,7%), "Интер РАО" (-1,7%).

Выросли котировки ПАО "Полюс" (+1,6%), Polymetal (+3,2%), ПАО "Лензолото" (+3,1%) на фоне подросшего золота (+0,3%, до $1716,3 за унцию).

Внешний фон для российских акций остается негативным. В США накануне индексы снизились на 1-2,4% на фоне рекордного падения цен на нефть, оказавшего давление на акции энергетических компаний. Инвесторы по-прежнему пытаются оценить масштабы экономического ущерба, причиненного пандемией коронавируса, отмечает The Wall Street Journal.

Цена майских фьючерсов на нефть WTI рухнула почти на 300% к окончанию торгов на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) в понедельник, опустившись до минус $37,63 за баррель. Это рекордное падение для WTI с момента начала отслеживания этих данных в 1983 году, свидетельствуют данные Dow Jones.

Резкое падение спроса в условиях пандемии коронавируса привело к тому, что рынок наводнен нефтью, и резервуарных мощностей для ее хранения недостаточно. В связи с этим производители вынуждены платить покупателям за то, чтобы те забрали у них добытую нефть.

Срок действия майского контракта на WTI истекает во вторник. Июньский контракт на WTI подешевел в понедельник на $4,6 (18,3%) - до $20,03 за баррель.

Примерно пятая часть компаний, входящих в индекс S&P 500, опубликуют на этой неделе свои финансовые отчеты, что даст инвесторам представление о том, как меры, принимаемые для сдерживания распространения новой коронавирусной инфекции, повлияли на различные сектора экономики. В центре внимания будут в первую очередь результаты авиаперевозчиков и технологических компаний.

Но эти отчеты, вероятно, не отразят всех последствий распространения COVID-19, поскольку повсеместное закрытие экономики США произошло лишь в последние несколько недель квартала. Поэтому инвесторы, вероятно, будут ждать указаний руководителей компаний на то, какими могут быть долгосрочные последствия кризиса, вызванного коронавирусом.

Президент США Дональд Трамп заявил в понедельник, что система тестирования на наличие коронавируса хорошо налажена во всей стране. Он сказал это на фоне недавней критики со стороны губернатора Мэриленда Ларри Хогана о трудной ситуации с наличием тестов.

Ранее Трамп обнародовал план постепенного перехода от карантинных ограничений к восстановлению нормальной экономической деятельности. Первый этап плана предусматривает, что переходить к смягчению ограничений власти штатов могут после того, как в них будет зафиксирована "нисходящая траектория" случаев выявления COVID-19 в течение 14-дневного периода или же "нисходящая траектория" положительных тестов в течение того же периода времени.

Следом за США во вторник снижается фондовая Азия (японский Nikkei 225 упал на 2%, китайский Shanghai Composite теряет 0,9%, гонконгский Hang Seng - 2%), стабильны американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P500 топчется на уровне закрытия понедельника).

Резервный банк Австралии сохранил базовую ставку во вторник без изменения на рекордном минимуме в 0,25% годовых. Руководство ЦБ указало на высокую неопределенность в экономике и отметило, что ожидает во втором квартале очень сильного падения ВВП и скачка безработицы до многолетнего максимума.

На нефтяном рынке цены остаются под давлением продавцов; цена Brent находится почти на $2,5 ниже уровня, отмечавшегося при закрытии рынка акций РФ в понедельник. К 10:01 июньские фьючерсы на Brent дешевели на 5,5%, до $24,16 за баррель, июньские фьючерсы на WTI дорожали на 1,4%, до $20,72 за баррель.

По данным агентства Bloomberg, резервуары в Кушинге будут полностью заполнены на первой неделе мая.

Аналитики Citi предупреждают, что если ситуация с хранением нефти будет ухудшаться в мире более быстро, цены на Brent последуют вниз за WTI.

Трамп сказал, что падение цен - "краткосрочное явление" и цены на нефть "примерно через месяц будут на уровне в $25-28 за баррель".