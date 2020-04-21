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МосБиржа приостановит торги фьючерсом на WTI из-за обвала цен на нефть

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Московская биржа приостанавливает торги фьючерсным контрактом на нефть марки Light Sweet Crude Oil или WTI (контракт CL-4.20) с экспирацией 21 апреля в дневную торговую сессию во вторник, говорится в сообщении биржи.

ЭкономикаМайские фьючерсы на WTI завершили торги на уровне минус $37,63 за баррельМайские фьючерсы на WTI завершили торги на уровне минус $37,63 за баррельЧитать подробнее

"Данное решение принято для недопущения возникновения дополнительных негативных последствий у участников торгов и их клиентов в связи с беспрецедентным падением цен на торгах соответствующим контрактом на NYMEX 20 апреля", - отмечает организатор торгов.

В ходе дневной клиринговой сессии 21 апреля состоится исполнение расчетного фьючерсного контракта на Light Sweet Crude Oil с исполнением в апреле в соответствии со спецификацией контракта и правилами торгов и клиринга.

Ценой исполнения контракта является значение расчетной цены соответствующего фьючерса, которая определяется биржей NYMEX по итогам торгов 20 апреля, и равна минус $37,63 за баррель.

С учетом экспирации контракта на NYMEX сокращение периода обращения на половину торгового дня указанного контракта на Московской бирже не влияет на его ценообразование.

Остальные серии фьючерсных контрактов и опционов на нефть марок Light Sweet Crude Oil и Brent продолжат торговаться без изменений.

Хроника 27 января – 21 апреля 2020 годаЭкономический кризис
МосБиржа Light Sweet Crude Oil WTI NYMEX

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